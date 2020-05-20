畜牧業發酵沼液肥力大方送　稀釋用於蔬果收穫讚

▲稀釋過的沼液，用於香蕉等蔬果的澆灌，獲得很好效果 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場，向地方縣市政府農業局或環保局，尋求農牧沼液澆灌媒合，取得發酵液肥供作物生長所需，又能節省施肥與灌溉成本，可謂一舉多得，籲請農友把握機會。

▲棗子對照。

南部地區隨氣溫回暖作物蓬勃生長，作物施肥旺季即將登場，而畜牧業每天產出的發酵沼液肥，既免費又可大量提供農民使用，應可成為農民最感興趣的省錢施肥良方。

高雄場戴順發場長表示，高屏轄區具有為數眾多的專業化且集團化畜牧養殖場，每日均產出大量畜牧糞尿廢水。廢水經過固液分離(產出沼渣)、厭氧發酵(產出沼液)及曝氧沉澱等三段式處理，符合放流水標準後即排放到地面水體。

但因這些沼液富含大量水溶性氮、磷、鉀及微量元素，如果經稀釋後回歸農田澆灌，其實是作物良好的養分來源。經實驗證實，在棗園及蓮霧園稀釋澆灌沼液配合適度肥力調整，能生產品質良好的果實。而在玉米、四季蔥、青江菜、白菜及萵苣類之應用，增加稀釋沼液澆灌，均能比傳統施肥處理有更好的收穫。

他說，由於畜牧沼液富含鹽基離子養分，不可直接澆灌，以避免造成作物鹽害(肥傷)。澆灌前，必須依不同作物，經5~10倍稀釋後再施用。有興趣的農民可向當地縣市政府農業局或環保局洽詢及申請。農友如在畜牧發酵沼液施肥澆灌調配技術上有進一步問題，可洽詢高雄場技術人員。

►「資生堂百優精純乳霜」

導購Sloganl、連結： 二手票券豐富你的生活 https://m.etmall.com.tw/Login