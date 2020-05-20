議員控韓國瑜寄「反罷韓」文宣　新聞局曝：市長給戶長一封信

▲▼高雄市長韓國瑜出席藝文紓困記者會 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市議員邱俊憲在議會質詢的時候，爆料表示高雄市政府動用預算做文宣，並請每一戶提供家戶資料，要對家戶寄送市政宣傳品，其中暗藏「反罷韓」，呼籲檢調要介入調查，不過高雄市政府新聞局回應：請爆料議員道歉。

高雄市新聞局透過新聞群組發送澄清內容表示：「這份信件是4月中的構想，因為當時新冠肺炎來勢洶洶，加上韓市長非常擔心接下來是登革熱好發季節，市長單純是想從高雄市大家長的關懷角度來提醒市民做足防疫準備、以及提前防範登革熱」。

▲新聞局公開「市長給戶長的一封信」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

結果後來因為疫情趨緩，所以信件沒有發出，新聞局強調：「沒想到卻被有心人士拿出來操作，認為是動用市政資源進行宣傳。高市府覺得這個觀點非常幽默，防疫本來就該宣傳不是嗎？何況這是與市民息息相關、與公共利益密不可分的一部分。希望特定團體不要凡事扯罷免，難道要市府不關心人民、讓市政空轉才開心」？

最後呼籲：「請轉PO此訊息的議員就烏龍爆料道歉! 希望議員可以協助廣發推廣防疫與登革熱防治，別搞政治鬥爭鬥到連防疫和登革熱都無所謂了」。

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新聞局公開「市長給戶長的一封信」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）