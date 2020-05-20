國民黨代邀錄「全民監票」挺韓影片　全黨僅1人響應...計畫恐胎死腹中

▲高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

距離罷韓投票進入倒數階段，挺韓粉專日前啟動召募外部監票員召募，號召投票日「全民監票」，同時拜託國民黨組發會協助發出邀請，希望國民黨民代錄製影片或以直播方式協助召募行動，但黨務人士表示，部分民代因考量選區情勢，目前僅立委洪孟楷一人提供影片，恐讓計畫胎死腹中。

據了解，挺韓粉專「打狗事務所」主要以宣傳韓國瑜市政成績與召募外部監票志工為主軸，但在罷韓團體四處造勢與民進黨的推波助瀾之下，成效難以彰顯，他們5月初就請組發會向黨內發出邀請，希望藉由知名度較高的黨公職人員協助拍攝影片。邀請文中表示，他們是為了反罷韓而成立召募外部監票員的團隊，需召募高雄市 3,646名監票義工，懇請民代錄影片及直播推廣，但至今僅一人響應。

該粉專邀請文中表示，統籌作業均已完成，但「極度欠缺」義工參與，並指出此次罷韓行為，實屬劣質操作民主體系，為了能給予罷免團體及其贊助政黨一次警惕，民主政治該建立在正當性，因此需要藉由議員、立委的知名度，協助完成任務。

不具名黨務人士對此表示，部分民意代表考量選區情勢，雖然允諾黨部協助拍攝宣傳影片，但至今仍有眾多民代尚未將影片交給組發會，恐讓這個民代相挺的計畫胎死腹中。

對此，組發會主委葉壽山表示，該粉專與當中央無直接關聯，應是韓國瑜支持者自行創立；黨中央會全力配合韓國瑜與江啟臣共同策略，並協助與地方人士、企業溝通。

日前高雄市長韓國瑜針對請假三個月帶職參選，首度在直播中向市民道歉，也呼籲支持者6月6日不投票、不參與任何政治活動，獲近6萬個讚及8千多次分享轉貼，卻遭到罷韓團體批評，認為韓國瑜道歉是黨主席江啟臣下指導棋，目的在降低投票率，是「假道歉、真騙票」的兩面手法。