台南會考結束　教育局提醒加強會考後考志願選填輔導

▲台南會考結束，會考成績單將於6月5日寄發，教育局也提醒考生會考後要繼續完成免試志願選填工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南會考第2天上午進行自然科及英語科測驗，到考率均超過99.49％，17日共有3起違規事件，2天共12起違規，整體應試情況良好，第1天於第2類備用試場（發燒試場）應考的考生，也在備用試場完成第2天的應試，會考成績單將於6月5日寄發，教育局也提醒考生會考後要繼續完成免試志願選填工作。



教育局說明，今日自然科81人缺考，到考率99.50％；英語科83人缺考，到考率99.49％。第二天3起違規事件，分別為提前翻閱試題本，書寫、劃記、作答2件；非應試用品發出聲響1件。另外，16台南一中考場，有1名考生在第二節數學科結束後，量測體溫超標，下午移至第2類備用試場應試，而該名學生今日也繼續在第2類備用試場完成應試，狀況良好。



成績通知單將於6月5日寄發，集體報名考生由所就讀國中轉發。6月5日當日上午8時後開放網路成績查詢，倘考生本人或家長有複查成績之需求，應於6月7日至6月8日每日上午9時至下午4時，攜帶簡章所載應檢附資料，親自至台南考區國中教育會考試務會（台南二中）辦理。



教育局表示，感謝考區試務會主辦學校台南二中及各考場學校試務工作人員的協助，讓今年度國中教育會考順利完成。會考後最重要的是免試入學的志願選填工作，籲請各國中要輔導學生完成志願選填，以銜接下一階段的教育；也提醒家長協助孩子選填志願，給予適當的支持與關懷。

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