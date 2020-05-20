五間旅行社「2月才成立」不符紓困標準　立委憂不公平

▲交通部祁文中次長。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光業身處海嘯第一排，損失慘重，觀光業訂定紓困方案，只要是今年1月底前成立的旅行社均適用。不過立委指出，今年2月初成立的5間旅行社也是受災戶，同樣不能出入團，卻無法領紓困金，並不公平。對此交通部表示，紓困辦法必須訂定標準，但後續的振興、培訓等都會將其納入協助。

立法院經濟委員會今日邀請交通部次長祁文中列席報告並備質詢。立委蘇震清指出，觀光局針對受疫情影響的觀光產業，訂定相關紓困方案，今年1月31日前成立的旅行社才適用方案，然而今年2月初成立的旅行社也有5間，卻不能領取紓困金。

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▲旅行社為疫情最大受災戶之一。（圖／記者黃士原攝）

蘇震清表示，這5間旅行社同樣受災、同樣不能出入團，也有每天發薪水的壓力，紓困方案卻遺漏他們，希望交通部個案協助，將需要的業者納入紓困方案內，「辦法是死的，人是活的」。

祁文中表示，由於訂定紓困方案時必須制定標準，2月已是疫情爆發後的時間，因此才會規定1月底前成立可拿紓困金，不過觀光局後續還有人才培訓、振興計畫等，都會納入這些旅行社。

觀光局昨日宣布，為配合防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至6月30日。團客若有退費問題，可洽旅行社扣除必要費用後全額退款。