小時候搭「開口笑」來台　陳玉珍要求國防部暫停中海艦標售

▲ 國民黨立委陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

台灣現存唯一的功勳艦「中海號」登陸艦可能淪為廢鐵，眾多網友和軍事迷都希望有關單位能搶救。國民黨立委陳玉珍19日在臉書PO出「搶救中海功勳艦」一文提到，小時候要來台灣時，經常搭登陸艇，還會沿著船舷往上爬；文末她也表示，「軍艦標售新聞見報日，玉珍立即發文要求國防部暫停後續作業」。

陳玉珍在文中提到，小時候來台灣時，常常坐的都是登陸艇，必須拿著飼料袋裝一些報紙；船一靠岸時，馬上衝上去，為了要搶好位置，也很喜歡坐在發熱機旁邊，因為那很溫暖；但三十幾個小時的航程，是很辛苦的，甲板上的巔跛和艙底的各種噁心嘔吐、水泥及粉塵的味道，卻可以因為要到高雄玩，這種愉快的心情，掩蓋所有的不適感。

文中也提到，印象最深刻的一次是有一次她覺得非常噁心，想吐卻又吐不出來，一位軍人哥哥拿了一個麵包要給她吃，也安撫她；雖然30年過去了，仍不知道是誰，但是那種「軍人和金門百姓之間互相扶持的感情仍然深存在心中」。

陳玉珍臉書全文：

對一個從小坐軍艦往返台金之間的金門子弟我來說，軍艦之於我，不只是一條交通船。

小時候要去台灣，常常坐的是登陸艇，俗稱開口笑，還記得那個時候，必須拿著飼料袋裝一些報紙，穿著舊舊不怕弄髒的衣服，等到船一靠岸就要爭先恐後地爬上床去，幼小的我曾經沿著船舷往上爬，只為了趕快跳到船上搶一個好位子。上了船，這船是沒有沒有所謂的坐鋪或是卧鋪的，我總記得挑在發熱機旁的位置，因為比較暖和，然後就把報紙拿出來，躲在飼料袋裡頭，蓋著衣服，藉著那個發熱機的熱氣去感受到甲板上的寒風中來的一點點溫暖。

三十幾個小時的航程，總是辛苦的，甲板上的巔跛（顛簸） ，艙底的各種噁心嘔吐水泥粉麈的味道，那時候幼小的我，心情卻總是被可以去台灣高雄玩的喜悅掩蓋了種種的不愉快感；船開過了澎湖的深海溝，有時候就在甲板上看著飛魚跳呀跳的，感覺陽光燦爛！

有時候看著大人們自得其樂的在甲板上玩起象棋；印象最深的一次，還是有一次覺得非常的噁心想吐又吐不出來，有一位軍人大哥哥就拿了一個麵包過來給我吃，還安慰我了一下，30年後的今天，我仍然不知道這個人是誰，但是那種軍人和金門百姓之間互相扶持的感情仍然深存在我心中。

我和我們那個年代及在我之前的鄉親們一樣，對於軍艦都有一份這麼深厚的感情。。。

軍艦標售新聞見報日，玉珍立即發文要求國防部暫停後續作業。

#讓我們一起來看看，我們還可以做些什麼！

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