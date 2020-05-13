陳玉珍主張宣傳罷韓投反對票　「民進黨再執政就看不到政治清明」　

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，但國民黨與韓陣營對於要呼籲支持者投反對票還是不投票，目前意向仍未明，韓國瑜則表示520後將定調說明。國民黨立委陳玉珍13日受訪時表示，她主張出來宣傳投反對票，但強調論述一定要說清楚，而不是純粹宣傳反對罷韓。

陳玉珍表示，上週交通委員會去高雄考察，了解中央有卡韓狀況，尤其在愛情摩天輪部份，明天內政委員會、以及下週經濟委員會也會去高雄考察，給韓市長最大的支持與鼓勵。

陳玉珍表示，她有問韓國瑜，現在很多支持者都沒有離開，就在等待韓市長的做法，「韓陣營內部當然會有鷹派、鴿派兩個不同想法，當時他說，等到520之後會具體說明。」

陳玉珍認為，民進黨在高雄執政2、30年，應去訴求政黨政治對國家發展、高雄市政都有利，給韓國瑜再兩年時間表現看看，否則若罷免成功，可能又換民進黨執政，大家就看不到政治清明的那一面。

她強調，一定要把論述說清楚，而不是純粹宣傳反對罷韓，「我個人主張出來宣傳投反對票，但論述要說清楚，我明天會再給韓市長建議。」

國民黨團總召林為洲則表示，黨團完全配合韓辦的節奏，防疫第一、市政為先，黨團能做的是在市政部份，幫高雄爭取更多中央的關照，因此每週都會安排高雄相關考察，「不管韓市長任期還有多久，即使只剩下一天，都應該為高雄市做事情，這個原則下黨團都會幫忙。」