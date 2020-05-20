照顧新住民高雄市這樣做　林麗蟬領軍！專案辦公室動起來...市府飄異國香

▲高雄市政府成立新住民專案辦公室，由林麗蟬領軍擔任執行長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府為了因應國際移民家庭數量及外籍工作者日漸增加，成立「高雄市新住民事務專案辦公室」，目的就是推動及橫向整合跨局處新住民業務，韓國瑜市長也邀請同具新住民身份前立法委員林麗蟬擔任執行長，專辦著力於推動政策規劃、新住民人才培育、新住民創新服務等，期望提供貼近新住民需求的政策與服務措施。

高雄市新住民事務專案辦公室在109年3月10日辦理新住民團體座談，了解新住民及團體領導人需求，共10個新住民團體，25人次參與，截至4月底止拜訪26處本市新住民家庭服務中心、社區據點及新住民團體。另外，找來20位大學教授諮詢提供新住民政策建議，也推動市府原六國語言網站增設緬甸語及馬來西亞語介面成為七國語言網站，並於市府官網便民服務增設連結。

▲高雄市政府成立新住民專案辦公室，由林麗蟬領軍擔任執行長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時在109年4月底，找來多元語言通譯人才計154位、大專院校多國語言通譯師資計20位、多元文化宣導人才師資計38位、新住民藝文表演團體14個及新住民教學料理師資計29位，提供各界媒合使用。並且在2月份領先全國於市府防疫會議推動多國語言正確戴口罩影片錄製發送工廠、新住民家庭社群及市府社群網站，也推動外籍通譯在2月17日開始參與市府防疫研習會。

結合市府行政及國際處於3月18日假四維行政中心11樓員工餐廳辦理新住民多元文化美食票選活動，市府員工透過異國美食拓展文化視野，共3位新住民進駐設攤，增加收入來源。這樣做法就是想利用辦公空間設置多元文化異國香料區，行銷推廣本市新住民餐廳。未來新住民事務專案辦公室後續將持續推動更全面的新住民服務政策及照顧輔導措施，期望能讓新住民在高雄安居樂業。

▲高雄市政府成立新住民專案辦公室，由林麗蟬領軍擔任執行長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）