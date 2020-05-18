賣腎換iPhone！17歲高帥男「9年慘況」曝光…終身躺病床

▲17歲高中生「賣腎」買iPhone，9年後慘況曝光。（圖／Pixabay）

圖、文／CTWAMT

蘋果iPhone手機每每推出新手機，便會掀起一股換機潮，不過，大陸一名現年26歲的男子，9年前為了剛上市的iPhone4s，不惜一切代價將自己的腎賣掉，如今多年過去了，這名男子因一時的虛榮和衝動，如今後悔一輩子。

▲為了一時物慾卻得不償失！安徽男子年少時賣腎買iPhone。（圖／鳳凰網）

當時，安徽這名男子，年紀只有17歲，是名高中生，因為家庭環境不允許，為了得到夢寐以求的iPhone，決定找黑市仲介賣掉自己的一顆腎，當時他還放話說，一顆腎對我來說就夠了，為什麼還需要另一個？為什麼不賣它？隨後他被黑市仲介帶到了郴州，進行呢活體移植手術，也順利拿到人民幣2萬2千元，大約是新台幣9.2萬元。

少年用這筆錢如願買了當時最新款的iPhone 4S及iPad後，過不了多久，厄運接踵而來，因為當時的手術環境十分差，導致這名男子傷口被感染，但他不敢告知父母，身體健康狀況也日益惡化，等到就醫時才發現自己的腎功能早已缺損，成了傷殘人士。

▲當年17歲，直呼賣腎買iPhone划算，9年後慘況曝光。（圖／鳳凰網）

9年過去，當年的iPhone 4s，如今早已不值錢，當事人也已經26歲了，卻失去了健康的身體，據陸媒報導，這位身高190公分、帥氣挺拔的男子，如今躺在病床上，餘生都得靠洗腎活著，雖然家人將黑市仲介和醫院告上法庭，獲得了一筆賠償金，但卻再也買不回男子健康的身體。

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