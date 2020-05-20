疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

▲嘉市府呼籲家長帶小朋友施打疫苗，按時接種給孩子完整保護力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情近期雖已有所減緩，但部分家長為減少出入醫療院所的機會，而延遲了幼兒疫苗接種的時程。嘉義市政府提醒家長記得檢查家中小朋友的預防接種黃卡並按時接種，才能給寶貝完整的保護力。

嬰幼兒對疾病抵抗力較差，因本身的免疫防護機轉尚未成熟，加上打完疫苗後至少需要2-4週才會逐漸形成保護力，若延遲施打會造成感染機率增加，因此按時接種相當重要。像是最近天氣越來越熱，是日本腦炎的好發季節，日本腦炎是透過蚊蟲叮咬傳染，且致死率約20%至30％，存活病例中約30%至50％有神經性或精神性後遺症，家長不可不慎。

如家長擔心前往人潮較多的醫療院所，可採取先與醫療院所進行預約，減少等待時間，就醫全程佩戴口罩，出入院所前後洗手並用酒精消毒，返家後更換全身衣物等防護措施。

除了合約院所之外，家長也可以選擇至東西區衛生所接種疫苗。由於民眾最近不想到大醫院，使得到東西區衛生所預防接種的人數增加。東區衛生所表示，今年一月至五月相較去年同期，來施打疫苗的小朋友增加約15%。同時東西區衛生所還設置了溫馨的兒童閱讀空間，家長可透過共讀培養親子關係，也讓孩子等待打疫苗的時間減少了緊張不安的氣氛。衛生所開放預防接種的時間為每周一三五上午08:30-11:30。

嬰兒一出生至滿2歲3個月這段期間因施打疫苗時間較密集，家長比較不容易忘記，滿5歲至入國小前尚有疫苗需要接種，提醒家長記得檢查家中小朋友的預防接種黃卡並儘速接種，儘早強化對傳染病的抵抗力。

民眾若對預防接種有相關問題，歡迎撥打嘉義市政府衛生局預防接種專線234-1150或東區衛生所275-0423、西區衛生所233-7355洽詢。東區衛生所不定期加開夜診，民眾可關注嘉義市東區衛生所臉書。

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