　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

安聯人壽Q1業績逆勢成長23%！「投資型保單總保費收入」穩坐外資壽險第一名

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲安聯人壽。（圖／記者楊絡懸攝）

▲安聯人壽Q1逆勢成長23%。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

由於各項新措施上路，加上疫情衝擊，壽險業首季保費收入出現「保費懸崖」，壽險公會統計，今年首季初年度保費收入衰退35%，為史上同期最大衰退幅度。不過安聯人壽卻突破市場重圍，受惠商品組合及擴展業務版圖策略奏效，第一季以146億元銷售業績，逆勢成長23%，總保費收入也成長18%，穩坐外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費全年累計第一名。

安聯人壽表示，回顧第一季整體表現，歸功於產品、通路、及顧客服務等3個核心策略運用得宜，才能突破重圍締造亮眼的銷售佳績。拓展業務版圖部分有亮眼的表現，第一季業務菁英人數持續成長，較去年同期大幅成長逾24%，穩定朝2020年5000名業務大軍的增員目標邁進。

綜觀新年度保險產業，安聯人壽認為，疫情當前市場不穩定，民眾傾向於以相對穩定的方式規劃資產，因此新概念、強調保障的保險理財商品將成為市場主流，並預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下，投資型保單市場將越來越競爭。

展望2020年，安聯人壽在顧客服務面，將持續重視客戶需求與回饋，積極落實客戶導向；在業務面則關注人口老化的社會趨勢，不僅遠瞻退休、養老規劃的投資型保險，更關懷銀髮族健康及長期照護等社會福利議題，聚焦於推廣各類健康型保險商品。

修但幾勒！過期票券「簡單3步驟」搶救妙招曝光

 
ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

安聯人壽Q1業績逆勢成長23%！「投資型保單總保費收入」穩坐外資壽險第一名

「疾病+傷害」防疫保單來了！新安東京海上產險升級健康保險　5大保障特色範圍最廣

主打保障型商品！全球人壽舉辦「投保指定保單」抽清潔機器人、Switch活動

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

安聯人壽Q1業績逆勢成長23%！「投資型保單總保費收入」穩坐外資壽險第一名

「疾病+傷害」防疫保單來了！新安東京海上產險升級健康保險　5大保障特色範圍最廣

主打保障型商品！全球人壽舉辦「投保指定保單」抽清潔機器人、Switch活動

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

保險熱門新聞

安聯人壽Q1業績逆勢成長23%

拜新光之賜　莊盛全棄醫從商年營收破3億

一張表懂車禍調解官要看的單據

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

全球人壽舉辦「投保指定保單」抽清潔機器人、Switch活動

「保單借款」6大優點　專家這麼說

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

新安東京海上產險升級健康保險　「5大保障」範圍最廣

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

醫生說開刀卻遭拒賠手術險多　國泰友邦各居申訴案比排名第一

一張表看懂22家壽險申訴率排行

車禍和解常無效　產險業會提告

酒駕保險賠不賠　一張表告訴你

國壽擁2100億現金　布局國外股票

更多熱門

相關新聞

影／台股季報周出爐！達人教你5指標3地雷　選出下個台積電

影／台股季報周出爐！達人教你5指標3地雷　選出下個台積電

台股的季報周來到，個股的季報陸續出爐，但是財報中哪些數字是投資人不能不知且需要特別關注留意的呢？在《雲端最有錢》節目中，來賓們也教大家從財報挑選優質股，以及提醒如何避開地雷股。

新安東京海上產險升級健康保險　「5大保障」範圍最廣

新安東京海上產險升級健康保險　「5大保障」範圍最廣

全球人壽舉辦「投保指定保單」抽清潔機器人、Switch活動

全球人壽舉辦「投保指定保單」抽清潔機器人、Switch活動

麗清Q1每股賠1.71元　創歷年單季最大虧損

麗清Q1每股賠1.71元　創歷年單季最大虧損

終結連3季虧損！裕隆Q1每股小賺0.13元

終結連3季虧損！裕隆Q1每股小賺0.13元

關鍵字：

安聯人壽財報壽險公會保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面