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投保意外險、壽險還不夠！保險業曝光「失能險3大重點」：符合認定等級就理賠

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▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療，拐杖，骨折。（圖／pakutaso）

▲掌握失能險「3大重點」，就可彌補意外險與壽險的不足。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

台灣是全球「保險滲透率」最高的國家，多數民眾都投保意外險與壽險，以確保萬一遭逢不測時，可透過保險金支付醫療或失能的開銷，並利用壽險留給家人因應生活。壽險業者指出，若能掌握失能險「3大重點」，釐清失能險的重要性，就可彌補意外險與壽險的不足。

宏泰人壽表示，第一，意外險只有保障意外醫療和意外失能，對於疾病產生的失能並不包含在其中；失能險預防的是若遭遇生病或意外導致失去自理生活的能力，能有理賠金去聘請看護人員、支付醫療耗材開銷，或繳費入住看護安養中心，獲得生活上的照料。

第二，部分民眾以為投保高額醫療險就足夠，宏泰人壽表示，其實醫療險認定的規則是「醫療行為」，包含就醫診斷治療等，但失能險認定的規則是「狀態」，當被保人進行醫療行為之後仍無法恢復常態，並且符合失能等級認定時，保險公司就會受理失能險的理賠申請。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療，拐杖，骨折。（圖／pakutaso）

▲只要符合失能等級表認定，失能險都可理賠。（圖／pakutaso）

例如，民眾出車禍傷及腦部導致下肢癱瘓，前端意外產生的就醫診斷治療由醫療險理賠，但癱瘓下肢是無法復原的健康狀態，就由失能險申請理賠。也就是說，不論是意外或疾病造成的失能，只要符合失能等級表認定，失能險就理賠。

第三，失能險與長照險常搞混。宏泰人壽表示，若以族群而論，通常老年人投保長照險，彌補不能生活自理的需求；而仍在工作狀態中、健康情形還算良好的中年人則建議投保失能險，為的則是防範於未然，若萬一遭遇不測導致失能時，能有理賠金可以安排生活事宜。

宏泰人壽進一步指出，失能者也極可能有長照需求，因此失能險和長照險最關鍵性的分水嶺在於認定依據，失能險理賠認定是依據「失能等級表」；而長照險的理賠認定是依據「巴氏量表」，並且每一年都要重新以巴氏量表檢測。

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