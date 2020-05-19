標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

▲Doordash外送員。（圖／達志影像）



記者邱茀濱／綜合報導

外送平台競爭激烈，不過若沒有設定好的營運模式，可能會影響整個公司。一名網友就發現美國外送平台「DoorDash」存在漏洞，公司為了吸引消費者，擅自將餐廳提供外送服務，還把餐廳原本標價24美元的披薩，在平台上定價16美元。老闆知情後，做了個自行下單餐點的實驗，發現一片披薩在還未扣掉成本的情況下，能獲取8美元的利潤，而且還屢試不爽，讓他不敢置信。

據外媒報導，內容行銷師羅伊（Ranjan Roy）發文表示，他有個朋友開了幾間披薩店，近期接到不少顧客抱怨外送問題，奇怪的是，店家並沒有提供外送服務，因此讓他朋友非常不爽。

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羅伊指出，老闆後來一查才發現，「DoorDash」在店家不知情的狀況下，偷偷加了一個外賣選項，甚至把餐廳原本標價24美元的披薩，改成只收費16美元。這讓他瞬間意識到，如果消費者向DoorDash付16美元訂購披薩，而平台則向餐廳支付24美元，那麼他朋友顯然應該透過平台訂購自己的披薩，進而獲利。

羅伊指出，他們開始做個實驗，使用平台向店家訂購10份披薩，後來外送員來到店內時，真的付了240美元。事後，他們又做了幾次實驗，發現屢試不爽，且外送平台卻完全沒有發現這個漏洞。

最後，羅伊發現，DoorDash去年虧損達4.5億美元，平台擁有巨大的資本，卻創造了令人難以置信的低效率賠錢商業模式，因此對公司前景質疑。

▲外送平台自行將披薩店增加外送服務。（圖／取自pixabay）



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