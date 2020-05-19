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快訊／金門縣府辦公室火警　30年資料10分鐘燒毀！員工恐異地辦公

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記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門縣政府凌晨驚傳火警，建設處的辦公室整個被大火吞噬，不僅冷氣、電腦等設備均遭焚毀，更重要的是，不少公文書及30年的建設資料也在這一場火災中付之一炬，相關災損尚需統計才能得知。

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂，近30年資料全毀。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局19日凌晨約2點56分接獲通報，表示金門縣政府內辦公大樓發生火災，消防隊即在5分鐘內抵達現場，發現金門縣政府建設處三樓之辦公室都計科及城鄉科，有大火燃燒黑煙竄起，金門消防局緊急出動金城及金寧兩個分隊佈置水線進行灌救，並在10分鐘左右即控制現場後撲滅火勢，但許多重要文件及相關電腦設備等，均已燒得面目全非。

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂，近30年資料全毀 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警 。（圖／記者林名揚翻攝）

19日一大早八時，縣府員工陸續上班後，發現自己上班的地點竟拉起封鎖線，才知道辦公室已毀於大火，不得其門而入，每個人都議論紛紛，因為金門縣府沒有灑水消防設備讓近30年的建設資料付之一炬，因為起火的辦公室主要為都計與建管等攸關民眾申辦業務之單位，相關書圖的損毀狀況，也需待相關單位調查後，才能確定後續的補救措施。

金門縣政府表示，相關起火原因，尚待消防單位做專業的判定，至於是否安排同仁異地辦公，縣府將做最快的確認，並且先搶救建設資料 減低對鄉親申辦相關業務的影響。

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂，近30年資料全毀 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂 。（圖／記者林名揚翻攝）
▲金門縣政府3樓凌晨發生火警，現場一片亂，近30年資料全毀 。（圖／記者林名揚翻攝）

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