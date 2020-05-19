花3000元吃「鮑魚餐」...驚見2活蟲蠕動氣炸！網一看驚：蟲更貴

▲2隻蟲鮑魚體內爬出，在盤子上蠕動。（圖／翻攝自YouTube／wang zhang）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸江蘇一名王姓婦人日前帶著全家到海鮮自助餐廳用餐，一家6人總共花了710人民幣（約新台幣2,988元），沒想到竟然在鮑魚中發現2隻活生生的「蟲子」，向店家反應之後，店家居然回說「這很正常可以吃，裡面有滿滿的蛋白質」，誇張的行徑令她相當不滿。

根據「中國報」報導，這名王姓婦人日前帶全家6人到主打海鮮自助餐廳用餐，不料其中一人拿了一盤鮑魚準備大快朵頤時，卻發現有「沙蠶」從鮑魚體內中爬出，在盤子上不停的蠕動，讓人看了頭皮直發麻。沒想到向廚師反應後，廚師竟表示，「這是正常狀況，可以直接吃，裡面有營養滿滿的蛋白質」。王姓婦人聽完後，感到相當傻眼，「我是來吃海鮮的，不是來吃蟲的！即使蟲可以吃，那怎麼不另外弄出一盤，讓想吃的客人可以自己挑。」

雖然店家事後承諾，餐點全部更換且餐點不用錢，但卻在結帳的時後反悔，王姓婦人氣得要求對方賠償。沙蠶俗稱沙蟲，是一種常見的寄生蟲，常棲息於泥沙中，可作為魚類、蝦、蟹等動物的食餌，有些地區會將沙蠶加入菜裡，營養價值相當高，價位甚至比鮑魚還要高。

網友認為王姓婦女不識貨，「沙蠶一斤好多錢」、「餐廳好虧啊，明明人家就沒有要這麼貴的東西，上了反而還被罵」；但也有人認為，餐廳應該要站在客人的立場著想，「能不能吃是一回事，重點人家不是來吃蟲的」、「這東西貴又怎樣，我又不是來吃這個的」、「餐廳沒處理好餐點就承認然後道歉，說這麼多幹嘛」。