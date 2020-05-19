520兩岸經濟／陸客解禁「不抱期待」　旅遊業：早就都退場了！

▲陸客赴台自由行暫停，對台灣觀光產業造成衝擊。（圖／記者張一中攝）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸官方去年8月暫停陸客赴台自由行，對台灣觀光旅遊產業造成巨大衝擊，520在即，蔡政府新任期將要展開，許多人好奇兩岸關係會否好轉，重現陸客旅台榮景。對此，台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，在兩岸關係冰凍及新冠肺炎疫情的雙重打擊下，主營陸客的台灣旅遊業者大多都轉型或退場了，對陸客市場不再抱有期待，「陸客來與不來，對台灣旅遊業已沒有太大的影響。」

李奇嶽提到，其實從蔡政府2016年上台之後，陸客的數量就逐漸在減少，許多業者早在一、兩年前就有明顯感受，去年8月大陸暫停自由行、縮減團客之後後，整個業績更是幾乎「歸零」，許多苦撐已久的業者也都撐不下去了，「最明顯的就是阿里山、日月潭、花蓮等地方的業者，轉型的轉型、倒閉的倒閉、退場的退場。」

李奇嶽指出，今年總統大選前，有部分業者其實還對陸客市場抱有期待，認為若是政黨輪替，兩岸關係說不定會改善，有望重現陸客旅台榮景，但蔡英文當選之後，可以說是絕望了，「第一個4年任期下來，大家耐心都已被磨光，接下來的4年任期，對陸客市場沒有期待了，可以說，在多數人已退場的情況下，未來陸客來與不來，對台灣旅遊業不會有太大影響。」

宜蘭縣民宿協會理事長李朝松表示，宜蘭沒有花蓮太魯閣、南投日月潭這種知名景點，本就不是陸客的熱門造訪地，主要靠的都是國旅，客群比例來看，國旅客佔8成、陸客只佔1成，但陸客自由行暫停後，花蓮、南投等地的陸客大減，開始加強開發國旅這一塊，就對宜蘭的客流量造成了影響。

▼圓山飯店。（圖／記者李毓康攝）



李朝松指出，陸客不能來之後，宜蘭的國旅客群少了約2成，原先那1成陸客也消失，雖然衝擊相較小很多，但也不能完全忽視，「這是食物鏈的問題，原先陸客的人流消失後，一些地方一定會朝別的客群開發，所以我們（宜蘭業者）現在也積極開發日、韓等地的國外客群，希望補足流失。」

與台灣的情況有很大的不同，金門的業者仍對陸客市場抱有很大的期待，金門的旅行業者表示，陸客自由行去年8月暫停之初，金門也曾受到波及，小三通的客流量面臨「腰斬」，但經離島三縣（金門、澎湖、連江）首長赴北京溝通過後，大陸在9月底恢復了陸客小三通的旅遊簽證，旅客很快就回流。

金門業者指出，從大陸相隔一個多月後恢復陸客小三通簽證的舉動來看，可以發現，陸方對金門與台灣有著不同的政策，「即使蔡政府與大陸的關係近乎冰凍，大陸仍積極與離島交流，並特別調整政策，也讓我們（業者）感覺，陸客市場是可以持續經營的，不會因為兩岸關係一有波動，就全部『歸零』。」

▼小三通航班。（圖／記者蔡紹堅攝）



金門業者提到，從現實面來看，金門的旅遊業還是相當依賴陸客的，2018年小三通入出境創下190萬人次新高，2019年1至3月的入出境人次也衝到48萬人次，往返客流之中，陸客就佔了快50％，裡面還有70％都是自由行的，「這都是政府統計的數據，可以說金門的陸客近幾年是越來越多，跟台灣的情況完全相反。」

不過，金門業者也坦言，雖然陸客帶來了巨大的經濟效益，但只依賴單一市場的確會有風險，因此目前也正努力開發新客群，「縣府近年都有協助開發新市場，除了國旅之外，東南亞是目前看來最有機會的，因為有華僑，跟金門有很深的淵源。」

▼離島三縣首長拜會國台辦主任劉結一，協商小三通恢復簽證。（圖／金門縣政府）



新冠肺炎疫情爆發後，台灣快速宣布暫停陸客來台，小三通航班也於2月中暫停，不管是本島還是離島，都真正面臨了陸客「歸零」的情況，展望下半年，不論是台灣還是離島的旅遊業者，目前都計劃先把重心放在國旅上，尤其鎖定政府因疫情所推出的觀光振興方案。

李奇嶽表示，交通部初步規劃10月開放邊境，加上疫情未來會如何發展還沒人知道，今年不用說陸客，連外國旅客來台，還是台灣旅客出國，都很難有太大的發展，「反而是國旅的部分，有振興方案的話，至少人頭數出得來，一定會有幫助。」

金門業者也認為，小三通最快也要10月才能恢復，但大陸的疫情還沒有完全穩定下來，仍有零星地方發生群聚感染，未來還很難講，先專注在國旅會比較實際，「去年秋冬的旅遊補助，金門算是很有感的，訂房率明顯成長，而且離島的補助款還比別的縣市多1000元，如果振興方案比照去年秋冬的方式辦理，相信會有不錯的成績，也能讓大家先撐過這一段非常時期。」

▼新冠肺炎影響下，機場旅客數不到平常的一成。（圖／記者李毓康攝）

