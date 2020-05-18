「他」發言次數0次！張斯綱批：柯市府發言人制度浮濫　

▲台北市議員張斯綱。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員張斯綱18日在議會民政部門質詢表示，2014年柯文哲市長上任後發言人浮濫任命，至今已任命過９位發言人，尚不包含近期新入府的林珍羽、陳智菡二人，市府發言人發言次數，周台竹3次、戴于文57次、黃瀞瑩35次、陳冠廷0次，質疑發言人制度明顯有瑕疵，權責事務不明、用人明顯浮濫，市府職缺長期遭濫用。

張斯綱質疑，總統府管理全國設４位發言人、行政院１位，其他五都新北、高雄人口土地面積廣僅設２位發言人，桃園、台中、台南都僅１位發言人，台北市公務量竟堪比總統府，請問柯文哲已經在準備2024了嗎？

張斯綱好奇，發言人到底是幾位？陳智菡、林珍羽是不是發言人？周台竹答稱「不是」。張斯綱指出，市府不願提供統計資料，總有工作記錄，「發言就代表你的績效耶」，股價漲跌跟發言人有關係，怎麼幫公司在下跌時有講法，但是工作管理沒有辦法稽查。

張斯綱指出，經辦公室統計新聞露出今年１月至５月，市府發言人發言次數，周台竹3次、戴于文57次、黃瀞瑩35次、陳冠廷0次，顯示發言人制度分工不均，「有人loading特別大，那就做發言人就好啦，還有人0次、3次，顯然有些工作不適合他，有必要調整」。

張斯綱也質疑，3月時針對林珍羽、陳智菡即將入府一事，就曾遭質疑，當時黃瀞瑩曾表示正在盤點職務與業務，現在盤點的如何？秘書長薛春明表示，盤點的結果，目前還是維持副發言人。

對此，周台竹說明，他主要負責外交跟兩岸，外交跟兩岸重要政策，是由他擔任發言，例如台北防疫經驗SOP英文，給姐妹市，強調自己對外發言的次數倒是蠻多的，去年11月到西班牙，也代表市長做簡短發言；另外兩位發言人平常蠻活躍，主要回答市政議題，他們負責項目不一樣，兩位發言人跟柯文哲在外面跑行程，所以第一時間可以回答跟行程相關的問題。