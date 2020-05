中華文化總會將在520舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會,防疫指揮官陳時中在百忙中現身相挺,錄製「用愛畫個圈」示範影片,卻被發現有不少NG動作,對此陳時中靦腆回應,「我只是手沒辦法畫圓,老人家小毛病比較多。」