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防疫嬰兒潮！門診驗孕、求子人潮多　醫：做試管增3成「台商最多」

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▲▼驗孕棒、懷孕。（圖／達志／示意圖）

▲新冠肺炎疫情意外讓台灣出現防疫嬰兒潮。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣實施相關管制措施多月，期間也呼籲民眾多待在家裡，少去人多密集場所，因此不少人這段時間在家裡待好待滿，而近期婦產科也觀察到「防疫嬰兒潮」的現象，更有不少台商趁無法出國工作的期間做試管嬰兒。醫師表示，這段期間自然懷孕增加近10%，做試管的人也增加30％。

婦產科、不孕症權威李茂盛醫師受訪時指出，防疫期間的確有非常明顯的懷孕率和求子率，跟以往相比，這段時間自然懷孕的民眾增加了5％～10％，診間常常遇到一進來就說月經沒來要驗孕的。

請繼續往下閱讀...

此外，做試管嬰兒的人更增加了30%！李茂盛說，來做試管嬰兒最多的是台商，因為疫情間無法出國工作，一般來說，做試管最快可以在1～2個月完成療程，所以很多台商都利用這段時間取卵做試管，好多對都已經順利懷孕了。

而談到台灣生育率下降，已經從業數十年的李茂盛直說，現在生育率真的差多了，以前巔峰時期，一年有約40幾萬新生兒誕生，現在一年只剩17.5萬左右，台灣生育率低迷已經持續14、15年了。

「買不起、養不起、教不起」是最大阻礙！李茂盛說，有時候會勸來看門診的女性，要趁年輕趕快生，因為卵子和卵巢功能會隨著年紀下降，但大多數民眾都直接說「實在養不起、連房子都買不起、小孩學費太貴了」。而這次因為疫情意外出現防疫嬰兒潮，李茂盛也直說，現在依舊還是台灣生產率低潮，民眾這段時間的成果，約莫半年後才會顯現出來。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！
 

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