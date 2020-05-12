Instagram Lite上線2年後悄悄下架！但「精簡版」App開發不停歇

▲Instagram Lite檔案大小僅有完整版Instagram的55分之1。（圖／翻攝 Google Play）

記者王曉敏／綜合報導

主要針對新興市場的Instagram Lite遭爆已於4月13日從多個國家的Google Play應用程式商店下架，包括肯亞、墨西哥、祕魯及菲律賓等。而已下載Instagram Lite的用戶則收到了「不再支援Instagram Lite」的通知，並要求告知用戶可轉向Instagram App。

據《TechCrunch》報導，Instagram母公司Facebook已證實Instagram Lite已下架，「我們將停止Instagram Lite App的測試，您可以開始使用最新版本的Instagram。」

Instagram Lite於2018年6月於Google Play高調上架，墨西哥是其首度亮相的市場。與市場上其他「Lite」產品一樣，Instagram Lite的目標是提供較檔案小的App，以減少該App在設備上佔據的儲存空間，以滿足新興市場用戶需求。初次發布時，Instagram Lite檔案大小僅573 KB，為同時期Instagram的32 MB的55分之1。

Instagram Lite的功能與Instagram相同，可將照片添增濾鏡後發布，並透過「探索（Explore）」頁面觀看更多其他用戶發布的照片，不過Instagram Lite無法發布影片及向其他用戶發布Direct訊息。

據Sensor Tower的數據，截至目前為止，Instagram Lite在墨西哥的下載量約為440萬次。其第二大的市場為菲律賓，佔整體下載量的14%，肯亞及祕魯則分別佔12.5%及12%。受惠於上述地區市場對該App的高需求，Instagram Lite經常占據Google Play免費App下載量排行榜前端。

雖然已上線了2年，但臉書一直視Instagram Lite為一款「測試」App，推出是為了積累更多資料用於開發新版Instagram Lite，不過目前尚不清楚新版Instagram Lite會於何時推出。

事實上，臉書過去也推出過其他「精簡版」App，包括2015年的Facebook Lite及2018年4月推出的Messenger Lite。而許多其他大型科技公司也會針對新興市場推出「精簡版」App，包括Uber、Tinder、Spotify及Twitter等，就連Google旗下的「Go」品牌也是如此。不過與上述的App不同，Instagram Lite至今尚未嘗試進軍一些規模更大的新興市場，如巴西、印尼及印度等。