李慶元岳母遭照服員虐待　安養中心聲明駁斥：無一是事實

▲台北市議員李慶元。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市議員李慶元向週刊爆料，自己的岳母住在兆如安養護中心疑似遭到虐待。對此，兆如安養護中心18日發表聲明嚴正駁斥，認為此種惡意抹黑已造成兆如嚴重聲譽損失，將蒐集證據提出法律告訴，並提出相關資料逐一駁斥惡意中傷。

據《鏡週刊》報導，有3名照服員被投訴，長期在半夜把失智老人搖醒、把他們推到會客室直到天亮，還打老人耳光，目擊者通報受虐老人家屬卻反遭報復，早餐熱飲被換成冷開水，而其中1名受虐老婦人的女婿是台北市議員李慶元。

李應元得知此事後，要求社會局調查，不料，事後李的岳母竟因照服員「疏忽」導致腿部挫傷、瘀血，氣得李報警處理。此外，該中心最近還爆發12名老人集體感染疥瘡卻被隱匿，柯市府實有必好好整頓，以給老人及家屬一個交代。

對此，兆如安養護中心下午由董事長胡世賢率領主要幹部召開記者會對外說明。胡世賢表示，李慶元時常烏龍爆料，近日還因亂爆料被地檢署以誹謗罪起訴。

對於周刊報導中所指稱之各項虐老控訴，胡世賢斥責「無一是事實」，不但中心本身不曾接獲相關投訴，社會局自從接到李慶元議員施壓與「陳情」後，已經過社會局連續突襲訪查16次，來查時間包括半夜、周末、勞動節連假，詢問過相關工作人員、家屬、住民，調閱無數工作日誌與護理紀錄，檢視過監視錄影帶，結果所有指控無一屬實，通通沒有證據，所有查查結論都是「查無實據」，證明兆如清白。

關於疥瘡一事，胡世賢強調，李慶元質詢與衛生局所謂12個疥瘡案例，涵蓋期間從107年1月1日至今長達兩年半，而其中有數人根本未曾看過皮膚科，卻被確診，有人皮屑檢查並未發現疥瘡。這所謂12個疥瘡案例，從何而來，應由衛生局和萬芳醫院公開舉證說明。

胡世賢表示，自傳聞本中心疥瘡感染以來，衛生局已來訪查五次，還帶著感染科與皮膚科醫生來院區全面篩檢，總計住民與工作人員「普篩」了492人，僅有1例確診，且是在指縫中發現，為無症狀感染，身體其他部位並無感染。這是個案，沒有群聚感染，且該個案立即隔離就醫並依規定於24小時內完成通報，亦無群聚感染風險。