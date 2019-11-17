喜歡到安養中心唱歌和長輩互動的女孩　陳俐菁要出唱片了

▲那個喜歡到安養中心唱歌和長輩互動的陳俐菁（前排左四），要發行單曲唱片，讓關心她的人都很期待 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

從小學習鋼琴的屏東縣潮州鎮陳俐菁，喜歡唱歌，2年多前，在一次樂手邀請下到安養中心唱歌給中心長輩聽，看著長輩們隨著輕快音樂節拍舞動著身體拍手，有的雖拿著拐杖還站起來一起跳舞，讓她深受感動，把歡樂散播安養中心長輩，更由於她亮麗歌聲被一位超級紅人榜小小歌王的媽媽聽到，上傳到youtube，被唱片公司發覺，替她發行唱片，讓她朝歌星夢的舞台邁進。

▲▼陳俐菁到安養中心和長輩唱歌同樂。

1971年出生的陳俐菁，從小受父親音樂熏陶，對音符敏感度相當高，學習鋼琴、喜歡唱歌，成長過程，雖環境變遷，仍舊不捨棄對音樂的熱衷；2年多前，遇到一位認識樂手帶著樂團要到安養中心去做公益表演，問她要不要去唱歌，她一口答應。

▲▼陳俐菁唱片封面、互動。

陳俐菁說，當時樂團有吹笛子、吹薩克斯風等樂手，只有她一個人是歌手，為和長輩們同歡，她選擇長輩們耳熟能詳、節奏輕鬆的歌曲，看到他們隨音樂節拍舞動著身體，甚致拿著拐杖的長輩還忘情地放掉拐杖，站起來跟著節拍跳動，讓她深受感動，從此不時到安養中心、安養院公益演出。

▲▼和長輩互動。

為了精進歌唱技巧，她拜師吳將林老師門下，由於吳將林老師早期曾受過唱片公司整套的培訓課程，更能非常仔細的指導她唱歌技巧，讓她歌藝快速進步，期間並認識同門師兄葉文亮，兩人發現許多人喜歡唱歌，但找不到地方學，因此合組「佐佐木歌唱班」，招收學員，學員得知她常常從事公益演唱活動，嚷著她帶著他們一起唱歌做公益。

▲▼和長輩合照、班上學員。

成立歌唱班後，學生人數持續增加，其中有目前超級紅人榜偶像組的衛冕者蔡仲憲；而另一位學生施丹彤（超級紅人榜第5屆小小歌王過關）的媽媽施靜潔聽過她唱歌後，將其中片段上傳到youtube。

被詞曲作家秋桑老師聽見，進而引薦給禧多唱片的周佳宏製作，特別為她寫了一首「逗陣是天意」的歌曲，找來美國柏克萊學院畢業的音樂高才生周傑米和她合唱，發起這張EP，於24日在潮州新將林宴會廳舉行簽唱會，期盼更多喜歡音樂的民眾，都能看到她唱歌長才。

陳俐菁說，由於歌唱班之前都是一對一菁英班，現在更要造福更多愛唱歌的朋友，將開始招收團體班，讓更多喜歡歌唱的朋友有地方學習唱歌同樂。