金正恩再度神隱14天！傳他砍了「情報局長和護衛將軍」職位





▲ 金正恩又將近2星期未現身了。（圖為北韓領導人金正恩／北韓官媒）

實習記者施怡妏／綜合報導

北韓領導人金正恩本月1日出席順天磷肥廠的竣工儀式剪綵，打破外界病逝傳聞後，將近兩星期未現身，但在這段期間，北韓的高層正在進行大換血，撤換情報部門局長，以及負責責金正恩與家人維安任務的護衛司令部（Supreme Guard Command）司令官等。

根據《韓國先驅報》（Korea Herald）報導，從韓國統一部13日所公佈的報告顯示，北韓軍事情報局總參謀部偵察總局（Reconnaissance General Bureau，RGB）局長張吉成（Jang Kil-song）在去年12月已經被換下，由2017年晉升中將的林光日（Rim Kwang-il）取代，此外林光日還被升職為北韓部隊的最高領導機構，也就是黨中央軍事委員會。

自從2010年以來一直保護金正恩家族的將軍尹正麟（Yun Jong-rin），目前已經證實，由郭昌植（Kwak Chang Sik）所取代，負責金正恩的維安工作。據了解，郭昌植先前都只是一個默默無名的角色，因此很少人知道，直到去年才首度出現在官媒報導中。

韓國外交部表示，新官員的加入以及領導者的變動，代表著政權的世代轉變；去年有80%的政治人物被更換，也表示，金正恩認真研究官員的績效，希望換上更適合的人員，可以幫助金正恩鞏固權力。