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全球核武支出每分鐘13萬元　美國竟佔總數的近一半

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▲美軍的AIR-2A核武。（資料圖／取自維基百科）

▲美軍的AIR-2A核武。（資料圖／取自維基百科）

實習記者周茹焮／綜合報導

非政府組織「國際廢除核武運動」（ICAN）表示，全球的核武國家在2019年花費創下新紀錄，金額高達730億美元，比2018年增長了近10％，美國以約354億美元占總支出的近半，「美國、中國、法國和俄羅斯的經濟收縮，都把重心都放在擴大核武上」。ICAN認為在新冠肺炎疫情期間，更凸顯核武競賽浪費許多資源。

《足夠了：2019年全球核武器支出》的研究報告顯示，核武國家在2019年，平均每分鐘花138,699美元購買1千多種核武器，對此，ICAN執行董事費恩（Beatrice Fihn）表示，「每分鐘花費138,700美元在傷害人的武器上，而不是保障人民的健康，這是非常荒謬的，他們竟然放棄保護人民的責任。」根據可獲得的最佳數據，這些計算僅是用於核彈頭的支出及核能力的運載系統費用，如果包括對環境的補救及賠償受害者的全部費用，實際總數則會高很多。

此外，在2017年聯合國《禁止核武器條約》（TPNW）提及，一旦有50個國家批准或加入條約，將立即生效，並且對核武國家以違反國際法開罰。

ICAN呼籲所有核武國家讓核武總支出透明化，並且目前美國為支出榜首，超過中國、英國和俄羅斯三個國家的總和，從2018年到2019年間，增加了60億美元。ICAN報告指出，美國每年的支出，足以購買30萬個ICU床位、聘請15萬名護士和75萬名醫生、35萬台呼吸機，應對這次的疫情。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)表示，2018年全球核彈頭的總數為14,465枚，美國擁有6450枚、俄羅斯6850枚、英國215枚、法國300枚、中國280枚、印度130-140枚、巴基斯坦140-150枚和以色列80枚等，同時，全球也只有不到10個國家擁有核彈頭。

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