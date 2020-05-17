在生活中為臺灣塑像的本土詩人！《牯嶺街》作家趙天儀辭世享壽85歲

▲「臺灣本土詩人」趙天儀辭世。（圖／國立臺灣文學館提供）

實習記者陳芸葶／台北報導

臺灣著名本土詩人趙天儀於今年四月底辭世，享壽85歲。筆名柳文哲的趙天儀，文學創作範疇包含：論述、詩、散文及兒童文學，自高中時期便投入文學領域，曾榮獲行政院文建會文耕獎、大墩文學獎等獎項，文學成就斐然。

趙天儀曾任臺灣大學哲學系教授、臺灣美學藝術學學會理事長、臺灣兒童文學學會理事長，並成立「趙天儀文學獎學金」，補助靜宜大學學生從事文學創作、臺灣文學研究，作育臺灣文學研究英才無數。

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▲為台灣文壇貢獻的詩人趙天儀，享壽85歲。（圖／國立臺灣文學館提供）

趙天儀1973年擔任臺大哲學系代理主任期間，因「臺大哲學系事件」而遭解職，並轉至國立編譯館任職，此期間仍不斷創作出帶有強烈寫實主義風格的詩集，如：《牯嶺街》、《壓歲錢》、《林間的水鄉》等，表達對臺灣鄉土、社會底層的關懷與情感，展現鮮明的臺灣意象，因此被詩人向陽譽為「在生活中為臺灣塑像的詩人」。

文化部長鄭麗君表示，趙教授為《笠》詩社創辦人之一，長期參與詩刊編務，重視現代詩與臺灣社會現實的連結，對臺灣現代詩的發展有卓越貢獻，同時也是臺灣兒童文學重要的啟蒙者與推動者。對此文化部對趙天儀教授的離世表達哀思與敬意，並將呈請總統明令褒揚。

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