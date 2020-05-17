韓媒封蔡英文「選舉女王」！「防疫模範生」稱號加持　穩穩邁向第二任期

▲ 總統蔡英文訪視勞動部「充電再出發訓練計畫」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）籠罩全球之際，台灣抗疫成果受到多國肯定。韓媒報導，國際上希望台灣重返世界衛生組織（WHO）的呼聲有望升高，台灣「新冠肺炎模範生」的稱號也為即將於20日舉行連任就職典禮的總統蔡英文第二任期再添氣勢。

南韓《韓聯社》18日指出，蔡英文2016年成為台灣首名女總統，1月大選中不負「選舉女王」之稱，以史上最高得票數連任成功，也詳細報導20日就職典禮流程。

台灣成為國際上備受稱讚的防疫模範國，蔡英文的支持度也來到史上最高。報導援引新台灣國策智庫統計報導，蔡英文民調支持度高達74.5%，較去年底上升20%。由於執政黨民進黨也在大選中拿下過半席次，蔡英文已經為第二任期打下根基，比過去任何一名總統都要穩固。

《韓聯社》分析，台灣迅速封鎖國境、建立以中央流行疫情指揮中心為重點的防疫體系，也最先採取徵收口罩的做法，將「口罩之亂」降到最低。牙醫出身的指揮官陳時中儼然成為國民英雄，民調支持率高達93.9%，代表幾乎所有台灣人都全然信賴陳時中率領的防疫團隊。

除了防疫成果，蔡政府也以「口罩外交」幫助美國及歐洲多國，讓過去在國際上遭受孤立的台灣存在感大幅提升，積極推動重返WHO，讓中國相當不滿。

過去在中國施壓之下將台灣標示為「中國台灣」的海外航空公司中，近來已有20多家改回「台灣」。《韓聯社》分析，由於疫情擴散全球，中國形象惡化，台灣形象則整體提升。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。