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承億文旅強力防疫再推消費卷　全台雙人入住僅需999

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▲承億文旅掏五百萬發旅遊消費券，至6/30前全台六館通用 雙人入住僅需$999。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲承億文旅發行旅遊消費券，至6/30前全台六館通用 雙人入住僅需$999。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近期旅遊市場紛紛受肺炎疫情影響，向來不以陸客及團客為主要客源的全台最大文創設計旅店集團-承億文旅雖無訂單全退，但也不免受到影響。承億文旅戴俊郎董事長25日自行宣布發行面額壹仟元的「振心消費券」共5,000張，即日起至4月30只要以專案價訂房，集團全台共六間飯店標準雙人房原價$4,500折扣後$1,999起，除現場房費直接折價$500外，再加贈「壹仟元振心消費券」，憑此券不限平假日皆可使用，等於第二次入住雙人房僅需$999!」來鼓勵國內旅遊。

▲承億文旅掏五百萬發旅遊消費券，至6/30前全台六館通用 雙人入住僅需$999。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲承億文旅掏五百萬發千元旅遊消費券5000張。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億文旅目前在台灣共有六間風格主題各異的文創設計飯店，旗下淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅及花蓮山知道於4/30日前，平日標準雙人房$1,999(原價$4,500)四人房$2,999(原價7,500)，旅客入住除現場折價房費$500元外，再加贈「千元振心消費券」壹張，可使用到今年六月底。

▲承億文旅桃城茶樣子榮獲2019全台最美飯店。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲承億文旅桃城茶樣子榮獲2019全台最美飯店。（圖／記者翁伊森翻攝）

旗下另一飯店-墾丁雅客小半島位於墾丁大街入口，除位置優勢外，全館以熱帶植物為主題，另有房客專屬的沙灘酒吧，4/30日前，平日標準雙人房$2,599(原價$5,600)四人房$3,799(原價$9,000)。

▲承億文旅掏五百萬發旅遊消費券，至6/30前全台六館通用 雙人入住僅需$999。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲承億文旅淡水吹風位於漁人碼頭附近，憑振心消費券$999即可入住。（圖／記者翁伊森翻攝）

為鼓勵國內旅遊，承億文旅自發印5,000張面額壹仟元的「振心消費券美名的承億文旅桃城茶樣子，以高山茶為主題的五感體驗式設計旅店加上頂樓鳥瞰嘉義市夜景的無邊際泳池，更時常攻上各大社群媒體版面吸引無數網友朝聖打卡，4/30日前，平日標準雙人房$2,899(原價$7,500)四人房$3,999(原價$9,000)；兩館同樣擁有入住現折價房費$500元外，再加贈「千元振心消費券」壹張之優惠。

承億文旅董事長戴俊郎表示，各分館除嚴守同仁配戴口罩及每日上下班測量體溫之外，飯店所有公共空間及房間每日落實清潔劑及酒精消毒雙重打掃，並協助所有入住旅客測量體溫，要讓旅客住的安心玩得開心。

承億文旅品牌長簡巧珊進一步表示，集團自發的千元振心消費券為不記名票券，歡迎旅客入住除享$500房費現場折抵之外，再將千元消費券分享給親屬朋友來入住，共享優惠。

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