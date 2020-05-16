黃蜂貼著台灣「加快轉彎」暴風圈掠過！　氣象局曝降雨熱區、時程表

▲黃蜂颱風結構鬆散，預估24小時內將減弱為熱帶低壓。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

今年第1號輕度颱風黃蜂（VONGFONG）持續北上，中央氣象局16日深夜11時30分持續發布第5報海上警報，黃蜂稍微加速，已轉向東北移動，即將掠過巴士海峽。簡任技正伍婉華表示，颱風結構越來越鬆散，預估未來24小時將減弱為熱帶低壓，但路徑上17日還是最靠近台灣的時候，將為屏東、台東帶來大雨，此外，中部以北沿海、山區以及大台北地區也有短暫陣雨或雷陣雨出現。

根據氣象局觀測，黃蜂颱風目前位於鵝鑾鼻南南西方約270公里海面上，以每小時14轉23公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑 80公里，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅，預計未來有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

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▼黃蜂即將掠過台灣東南部近海，為屏東、台東帶來大雨。（圖／NCDR、中央氣象局）



氣象局指出，17日上半天預計是黃蜂颱風距離台灣相對最接近時間點，預計凌晨至中午前後黃蜂颱風會逐漸以東北方向開始加速移動，掠過巴士海峽及台灣東南部海面，屆時東半部、南部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨出現機會，午後在大台北地區及中部以北山區仍有午後短暫雷陣雨出現的機會。

至於氣溫部份，17日各地仍然偏熱，高溫普遍在30至33度，其中南部近山區平地及河谷仍有機會出現36度以上之高溫，已經針對台南、高雄2縣市發布高溫特報。另外，西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生機率。

▼氣象局表示，黃蜂海上警報範圍將持續擴大。

