快訊／黃蜂即將「大轉彎」滑過台灣邊！2縣市下大雨　暴風圈侵襲率出爐

記者許力方／台北報導

黃蜂步步逼近，中央氣象局16日晚間8時30分持續針對今年第1號颱風「黃蜂」（VONGFONG）發布第4報海上颱風警報，目前颱風中心距離台灣約290公里，準備向東北轉彎，其暴風圈將通過巴士海峽、台灣東南部海面，構成威脅，不過預計未來有減弱為熱帶低壓的趨勢，暴風圈侵襲機率最高降至30%，落在蘭嶼，其餘台灣本島地區都低於12%。

▲黃蜂颱風有減弱為熱帶低壓的趨勢。（圖／翻攝NOAA）



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氣象局簡任技正伍婉華表示，過去幾小時黃蜂颱風強度變得鬆散，預估未來24小時將減弱為熱帶低壓，其暴風圈將逐漸通過巴士海峽及台灣東南部海面，未來海上警報範圍將持續擴大。入夜至17日仍是颱風最接近時候，這段時間受颱風影響，花東將有短暫陣雨或雷雨，台東綠島蘭嶼恆春也有局部大雨。

▼黃蜂颱風即將轉彎，其暴風圈對巴士海峽及台灣東南海面構成威脅。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測，黃蜂颱風近中心最大風速每秒 18 公尺，相當於8級風，瞬間間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里，以每小時13轉20公里速度，稍微加速，向北北東轉東北移動，預估17日颱風中心就會來到鵝鑾鼻東北東方約170公里海面上。

16日17縣市已發豪雨警戒，新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣山區及台南市、宜蘭縣、南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北地區、雲林至臺南地區、屏東、花蓮、台東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，伍婉華指出，入夜後雨勢趨緩，氣象局晚間8時持續發布「大雨特報」，受颱風外圍環流影響，16日晚至17日屏東、台東2縣市有局部大雨發生機率。

另外，台灣西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。17日下午起至18日清晨，東北部沿海地區及綠島、蘭嶼將有9到10級強陣風。

受颱風外圍環流沉降影響，17日西半部地區高溫炎熱，南部局部地區有37度高溫發生的機率，已針對台南、高雄2縣市發布高溫「橙燈」警戒。

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