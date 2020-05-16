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獨／高雄住了50年！中油退休韓粉暴怒預告：突襲「罷韓演習」

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

罷韓團體在高雄市鹽埕區駁二特區舉辦「罷韓演習」，不過就在活動開始之前，一名楊姓韓粉來到派出所裡，表示自己要「提前備案」，等等要到演習現場來攻擊四君子，因為他們「不要臉」！這個「超前備案預告」讓警方不敢大意，楊姓韓粉離開派出所後果然來到罷韓現場，周邊維安警力立刻將他勸離，避免不必要的衝突。

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在16日下午四點多左右，楊姓韓粉來到派出所，一開始情緒還非常穩定，對員警表示自己要來「備案」，因為等等要到罷韓演習的現場找罷韓四君子開罵「不要臉！」隨後就離開派出所。「預告」讓員警一點都不敢大意，趕緊調閱監視器畫面，將他的照片傳到分局群組當中通報，負責現場維安的員警順利在現場發現了他的身影，立刻上前將他「勸離」，免除一場不必要的衝突。

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

楊姓韓粉表示是中油退休的員工，同時在高雄市生活了50年，所以對罷韓四君子很不高興，質疑高雄為什麼搞成這樣？認為他們：「不要臉！」，所以自己先跑到派出所來備案，楊姓韓粉強調：「我來跟警察說，等下我要過去」。不過他可能自己也不知道，自己的預告也讓員警有了提前疏除的空間。

楊姓韓粉多次強調：「他們這個四君子對不對，不要臉四君子，我等會要到現場跟他們，太惡毒了。」而且對於罷韓團體發放的黃絲帶也非常有意見，他認為黃絲帶是懷念，「因為昨天我同學走一個，黃絲帶表示懷念他，你發什麼黃絲帶，我真的看不懂，書讀到哪裡去？」

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉出示証件來證明自己是高雄居民 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉對罷韓黃絲帶也很不滿意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉前往派出所表示要備案，稍後前往罷韓演習現場開嗆四君子，幸好及時被警方攔阻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓韓粉對罷韓黃絲帶也很不滿意 。（圖／記者吳奕靖攝）

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