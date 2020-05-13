國境解封救觀光？林佳龍證實評估中　擬組「國際觀光聯盟」

▲立法院經濟等聯席委員會，交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台灣開始陸續解封，朝振興復甦的方向開始前進。為挽救觀光產業，交通部長林佳龍13日在立院備詢時，被問到有無評估在疫情可控制範圍內開放外籍人士來台？林鬆口表示，「有在評估」，目前朝和疫情控制較好的國家籌組「國際觀光聯盟」，目前則已透過外交部與紐、澳接觸，日本、韓國則要視疫情發展。

國民黨立為曾銘宗問到，日本限制外籍人士入境延到5月底，每年來台旅遊的外籍人士超過上千萬，會帶來大量消費。交通部有沒有評估在疫情可控制範圍內，能夠開放外籍人士入台？林佳龍答覆，「有在評估」。

林佳龍說，根據判斷，以觀光旅遊來講還是先以國內來進行，國際間涉及到指揮中心的判斷，「有在評估跟溝通是不是疫情控制好的國家，比較來做為一個國際觀光的聯盟，也透過外交部跟紐澳在接觸」，日、韓等相關地區則要看疫情發展。

曾銘宗追問，是否「看對方疫情的情況，到時侯可以相對、互相開放？」林佳龍說，「對」。

至於日前交通部曾說會初步開放港澳貿易往來，但如今香港疫情尚有疑慮，政策方向會改變？林佳龍說，會做好評估、配合指揮中心決定，是不是針對特定地區、特定對象，比如說經貿人員，這涉及到跨部會，「交通部這部分都有在進行評估跟相關準備」。