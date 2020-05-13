綠帽疑雲上門談判...反遭3人圍砍！　男「連包帶槍」被搶走

記者邱中岳／台北報導

北市12日晚上10時許，1名男子不滿對方介入自己的婚姻，於是帶著改造手槍到對方家中找媽媽談判，但對方卻找來3人前往助陣，3人一到場分持西瓜刀砍殺男子，隨後還搶走男子包包以及手槍，警方最後逮捕3人，對方卻辯稱：係因6萬多元的糾紛才砍人。

警方調查，28歲的楊姓男子因懷疑王姓男子介入自己的婚姻，在12日晚上10時許到王男家中找王母哭訴，王母打電話給王男之後，將楊帶往立農街一段259巷的一處公園聊天，沒想到王男竟打電話通知24歲的邱姓男子等人到場助陣。

▲男子因感情糾紛帶槍談判，沒想到反被砍傷送往醫院救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱男等人到場後隨即持刀砍殺楊男，造成楊男右手臂、右手掌遭砍傷，邱男等人也順勢搶走楊男身上的包包後逃離，警消獲報到場，緊急將倒臥在地的楊男送醫搶救，目前仍在急診室輸血治療。

▲警方隨即在凌晨時分帶回涉嫌砍人的3人，3人還將被害人包包的槍枝搶走。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在13日凌晨時分帶回邱男等人，邱男辯稱係因楊男積欠6萬元債務才會動手砍人，最後將楊男包包搶走，原本是以為裡面有錢，但是最後卻只有一把改造手槍以及11發子彈，警方訊後依聚眾強暴罪、槍砲以及強盜等罪嫌送辦。

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