高市議員闖紅燈撞死騎士現場曝！「車禍有比例對錯」　監視器畫面狠打臉

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員韓賜村7日時開車行經小港區沿海一路時，疑似闖紅燈，撞上一名騎機車的余姓騎士，騎士遭撞當場噴飛倒地，頭部受到重創，送醫搶救時，昏迷指數一度只有3，經過5天搶救仍不幸身亡。而監視器畫面如今曝光，韓賜村駕著黑色轎車明顯闖了紅燈，高速撞上騎士，但他事後卻避重就輕不願正面回應，僅說「我也很自責，畢竟車禍有比例對錯」，讓人相當傻眼，而目前警方正積極調查中。

▲高市議員闖紅燈撞死人監視器畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，韓賜村7日下午5時許獨自開車行經小港區沿海一路與長興街口，卻不慎撞上55歲的余姓騎士；受傷的余男疑似腦部重創，消防救護人員抵達時幾乎已經沒有意識，送醫急救昏迷指數仍只有3。事隔5天之後，家屬在臉書社團「高雄小港區的大小事」PO文爆料，余男於12日下午1時55分宣告不治。

不過，事發後韓賜村不願正面回應，僅說，「我也很自責，畢竟車禍有比例對錯，現在尚未跟家屬談和解」，讓家屬難以接受。

▲韓賜村對於闖紅燈不願承認，但遭監視器打臉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

如今，肇事當下監視器畫面曝光，只見一旁所有用路人皆遵守交通號誌停等紅燈，但韓賜村卻是高速衝過路口，撞上右方正準備直行的騎士，嚇壞在場所有人。而事後，有現場目擊者表示，「我看到那台車開得很快，而且很明顯闖紅燈。」

對此，韓賜村強調，「現在雙方都比較沮喪，盡量把後事辦圓滿，也要等報告。」至於詳細的肇事責任以及車禍發生原因，仍有待檢警進一步調查釐清。

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