快訊／徒手勒殺女友！鋸分7塊扔草叢「給狗啃」　狠男二審再逃死

▲男子吳茂騰勒斃張姓女友，還支解成7塊分成2大袋丟棄至公園草叢，檢方痛批他「禽獸不如」。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳韻如／台南報導

男子吳茂騰因與女友發生爭吵，竟氣得將人勒斃，最後還以鋸子肢解屍體，並將屍塊棄置路旁草叢，導致部分屍體遭到野狗啃食，而一審結果出爐，吳茂騰獲判無期徒刑。案經上訴二審，死者家屬當庭怒斥吳嫌毫無悔意，檢方更直指他禽獸不如，要求法官改判。二審判決結果13日出爐，法官駁回上訴，維持一審原判。

判決指出，吳男2019年1月8日晚間10時許與女友發生口角，隨後爆發扭打，吳男將張女壓制到主臥室床上，隨後徒手將人勒斃，而他為免犯行曝光，隔天先是購買黑色大垃圾袋、清潔劑及ㄇ型鋸等物，回到住處浴室內後已鋸子將女友肢解，一共分成了7大塊，分裝在2個大垃圾袋內後丟棄至公園草叢，導致女友部分屍體遭到野狗啃食，而一審法官最後判他無期徒刑。

▲張女屍體被支解後丟棄公園草叢，慘遭野狗啃食。（圖／記者林悅翻攝）

案經上訴，吳男在開庭時坦承犯行，但不斷執著他勒斃女友的時間只有3、5分鐘，且一開始沒打算肢解分屍，因為案發後很恐慌、不知所措，才想到要肢解屍體。法官當下請吳男詳述勒頸方式及時間，但他卻含糊其詞、避重就輕，法官當庭拉高分貝表示，「你最好說實話，閃躲沒好處」，吳男才坦承殺人並肢解屍體，但不承認棄屍，他辯說他有買鏟子要埋屍塊。

然而，此言一出，讓檢察官相當氣憤，出言痛斥，殺人並以鋸子肢解屍體，還將屍塊隨意棄置路旁草叢，任野狗啃食，「這還有天良」？檢察官認為，吳男殺人之後，購買工具及清潔用品，將屍體肢解並棄屍，代表吳男是冷靜且有計畫，檢察官更指吳男殘忍行為禽獸不如，毫無教化可能，對於沒有懺悔的吳男，不須給他機會，請求法官改判他死刑，而二審判決13日出爐，法官駁回上訴，維持一審原判。

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