陸日增7確診「6例本土與舒蘭有關」　吉林封閉管理升級

▲大陸本土疫情風險再起。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委今早通報，5月12日0—24時，報告新增確診病例7例，其中6例為本土病例（均在吉林），1例為境外輸入病例（在上海）。其中，吉林6例均與前幾日的舒蘭病例相關，顯示社區傳播有擴散跡象，疫情相當嚴峻，以至吉林火車站已於今日6時起，暫停辦理始發及經由乘車業務。

目前，累計大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，現有確診病例104例（其中重症病例10例），累計治愈出院病例78189例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82926例，現有疑似病例4例；累計追踪到密切接觸者737901人，尚在醫學觀察的密切接觸者5317人。

▲吉林省舒蘭市成為大陸現有「唯一高風險地區」。（圖／翻攝微博）

無症狀感染者方面，5月12日0—24時，大陸報告新增無症狀感染者8例（境外輸入1例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察18例（境外輸入2例）；尚在醫學觀察無症狀感染者750例（境外輸入37例）。

綜觀大陸目前疫情情勢，在新型冠狀病毒肺炎最初的爆發地湖北逐漸趨緩後，隨海外疫情升溫，北京、上海等重要口岸在3月期間，成為「外防輸入」的重點關注對象，而到了4月，變成疫情在與俄羅斯接壤的黑龍江省、內蒙古等地方的口岸城市爆發。

日前，吉林省舒蘭市於5月9日新增11個本土病例後，取代也已相對趨緩的黑龍江省，成為大陸當前疫情最嚴峻的地區，也讓當地官方緊急調整風險分級至「高風險區」，並宣布進入戰時管理狀態。

接著，吉林省再於10日新增3例確診，加上今天報告的6例後，雖人員居住地區不完全分布在舒蘭市，但經查均與舒蘭案例有關，今天6時起，官方已宣布吉林火車站暫停辦理始發及經由乘車業務，防控疫情再度擴散。

港澳方面，目前，香港特別行政區1047例（出院991例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院42例）。

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