　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸日增7確診「6例本土與舒蘭有關」　吉林封閉管理升級

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲大陸本土疫情風險再起。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委今早通報，5月12日0—24時，報告新增確診病例7例，其中6例為本土病例（均在吉林），1例為境外輸入病例（在上海）。其中，吉林6例均與前幾日的舒蘭病例相關，顯示社區傳播有擴散跡象，疫情相當嚴峻，以至吉林火車站已於今日6時起，暫停辦理始發及經由乘車業務。

目前，累計大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，現有確診病例104例（其中重症病例10例），累計治愈出院病例78189例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82926例，現有疑似病例4例；累計追踪到密切接觸者737901人，尚在醫學觀察的密切接觸者5317人。

▲▼吉林省舒蘭市1天突增11本土病例　成大陸現有「唯一高風險地區」。（圖／翻攝微博）

▲吉林省舒蘭市成為大陸現有「唯一高風險地區」。（圖／翻攝微博）

無症狀感染者方面，5月12日0—24時，大陸報告新增無症狀感染者8例（境外輸入1例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察18例（境外輸入2例）；尚在醫學觀察無症狀感染者750例（境外輸入37例）。

綜觀大陸目前疫情情勢，在新型冠狀病毒肺炎最初的爆發地湖北逐漸趨緩後，隨海外疫情升溫，北京、上海等重要口岸在3月期間，成為「外防輸入」的重點關注對象，而到了4月，變成疫情在與俄羅斯接壤的黑龍江省、內蒙古等地方的口岸城市爆發。

日前，吉林省舒蘭市於5月9日新增11個本土病例後，取代也已相對趨緩的黑龍江省，成為大陸當前疫情最嚴峻的地區，也讓當地官方緊急調整風險分級至「高風險區」，並宣布進入戰時管理狀態。

接著，吉林省再於10日新增3例確診，加上今天報告的6例後，雖人員居住地區不完全分布在舒蘭市，但經查均與舒蘭案例有關，今天6時起，官方已宣布吉林火車站暫停辦理始發及經由乘車業務，防控疫情再度擴散。

港澳方面，目前，香港特別行政區1047例（出院991例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院42例）。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
「亞洲第一美男子」無父母沒姓名！靠《末代皇帝》登奧斯卡　息影
高雄市議員闖紅燈撞死騎士影片曝！喊「車禍有比例對錯」慘遭打臉
傻戴17年綠帽！兒子和「8年摯友」有父子臉..男星驗DNA崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

玩手游出現幻覺！11歲少年帶著妹妹「手牽手4F跳下」：我們可以飛了~

吉林市全面「封閉管理」　想出城「先做核酸檢測」陰性才放行

五一聚餐釀禍！吉林日增6確診　「約飯毒王」3天傳染5人

1傳22！吉林舒蘭「公安局洗衣女工傳播鏈」再擴大…出現跨省傳播

中船重工前董事長胡問鳴落馬！曾任陸「國產航母」研製總指揮

武漢2天突「新增6例本土確診」都在同一社區…周邊7萬人全部篩檢！

吉林關閉火車站！一夜再增6確診「曾逗留澡堂、麻將館、火鍋店」

尿血、失禁近5年！她下體挖出惡臭「發黑爛布團」…醫護拿出手機狂拍

陸日增7確診「6例本土與舒蘭有關」　吉林封閉管理升級

1歲女嬰手臂慘被「捲入電扶梯」！監視器畫面曝光：父母一舉動釀禍

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

玩手游出現幻覺！11歲少年帶著妹妹「手牽手4F跳下」：我們可以飛了~

吉林市全面「封閉管理」　想出城「先做核酸檢測」陰性才放行

五一聚餐釀禍！吉林日增6確診　「約飯毒王」3天傳染5人

1傳22！吉林舒蘭「公安局洗衣女工傳播鏈」再擴大…出現跨省傳播

中船重工前董事長胡問鳴落馬！曾任陸「國產航母」研製總指揮

武漢2天突「新增6例本土確診」都在同一社區…周邊7萬人全部篩檢！

吉林關閉火車站！一夜再增6確診「曾逗留澡堂、麻將館、火鍋店」

尿血、失禁近5年！她下體挖出惡臭「發黑爛布團」…醫護拿出手機狂拍

陸日增7確診「6例本土與舒蘭有關」　吉林封閉管理升級

1歲女嬰手臂慘被「捲入電扶梯」！監視器畫面曝光：父母一舉動釀禍

超夯蛋餅店搬家！掛布條「祝找到天真房客」...天價租金曝　網傻：無良

至少5機車停等「只有他狂衝」！高市議員撞死騎士靈堂致意：沒有紅燈問題

防疫＆治安不鬆懈　屏警辦理聯合稽查8大營業場所

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

馬大偉運彩解盤／樂天@統一　樂天先發左打剋星

小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋3圈」　3人棄車落跑

金漫獎新變革！打破獎項分類成為「年度漫畫獎」　總獎金首破 200 萬

愛心廠商捐贈400公斤肉末　動保員設計「特別菜單」給浪浪大飽口福

4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

後腦突然冰冰黏黏！一摸是「袖珍型青娃」　森林管護員秒融化

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

大陸熱門新聞

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事

女友喝醉馬路大鬧！　男火辣熱吻堵嘴「舌頭當場斷一半」

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」逮10人

川普「沒興趣」重啟貿易談判！趙立堅回應

戴口罩跑步「炸肺」了！醫警告：瘦高的人要注意

湖南爆假奶粉　幼童頭骨畸形狂拍打

長髮妹跑步機上拉伸…下秒全身麻痺倒地「當場失禁」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

跨海投訴招名威　當事陸生說話了！

她拍窗外風景意外錄下「驚悚自殺畫面」

與WHO簽秘密備忘錄　陸外交部回應

無法運送新鮮竹子　加國送還中國大熊貓

父母一舉動　女嬰手臂被捲入電扶梯！

更多熱門

相關新聞

520後續任？升副院長？經長沈榮津微笑這樣說

520後續任？升副院長？經長沈榮津微笑這樣說

蔡英文總統上周宣布行政院長蘇貞昌續任，正式啟動520後人事布局，財經內閣三長傳將留任，也有媒體點名經長可望高陞行政院副院長，經濟部長沈榮津今（13）日面露微笑表示「每天做我該做的事，還沒有接到通知」，當前以推出振興券等刺激經濟措施為要務。

馮世寬：我同意敦睦官兵下船放假

馮世寬：我同意敦睦官兵下船放假

印度宣布8兆特別經濟計畫　力求自給自足

印度宣布8兆特別經濟計畫　力求自給自足

酷碰券準備改名中　沈榮津改口振興券「感覺卡速西」

酷碰券準備改名中　沈榮津改口振興券「感覺卡速西」

美議員提COVID-19問責法　促川普制裁北京

美議員提COVID-19問責法　促川普制裁北京

關鍵字：

新冠肺炎中國湖北吉林舒蘭大陸衛健委確診無症狀大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

《棒棒堂》富二代趁機硬上王大陸女友

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面