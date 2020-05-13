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4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名李姓婦人（35歲），13日早上7時30分左右，騎車載她3個小孩上學時，行經苗栗市至公路時，和1輛準備迴轉的轎車發生碰撞，人車全都倒在路上，經送醫後小孩均無大礙，但媽媽的傷勢較重，初步研判恐有腦震盪現象，至於雙方責任歸屬，尚待警方釐清當中。

▲王姓婦人騎車載3名子女上學，不慎撞上要迴轉車的小客車，媽媽當場倒地不起，小朋友則在路邊嚎啕大哭。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲李姓婦人騎車載3名子女上學，不慎撞上要迴轉車的小客車，媽媽當場倒地不起，小朋友則在路邊嚎啕大哭。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方表示，李婦一早載著她8歲、5歲、4歲的2女1子趕上課，行經至公路時，和準備迴轉的熊姓女子所駕的紅色小客車碰撞，機車上4人全都倒地，3名小孩受到輕微擦傷，但媽媽疑似有腦震盪現象；救援人員到場後先將李婦作初步包紮，她的3名小孩站在旁邊看見媽媽受傷，全都放聲大哭，其中8歲姊姊還安撫弟妹「媽媽會好起來」，令人不捨。

。（圖／記者黃孟珍攝）

熊姓女駕駛表示，之前路口就注意到這4貼的機車，經過了幾個路口正想要迴轉時，也瞄了照後鏡後沒有發現來車，車頭才剛轉出一點，就碰的一聲發現有車撞上來，自己完全不知道這輛機車是哪跑出來的；所幸這1家4口送醫後皆無大礙，李婦因傷勢較重還需觀察一陣子，至於詳細肇事原因，還待警方調查。

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