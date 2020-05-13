獨／陪玩平台兼差半年！白皙妹「100K薪水被吃掉」慌了：工時比上班還長

▲陪玩師自訂價格，然後公司抽15%。（圖／陳小姐提供）

記者周亭瑋／採訪報導

一名陳小姐半年前開始在陪玩平台上兼差，每天花至少4-5小時陪人玩LOL，有的還得陪聊到深夜；沒想到，最近她想提領在平台累積近10萬元的薪水，竟被以金融風暴為由，遭資方拒絕，事後她更發現一連串詭異之處，氣得挺身爆料，「不管是陪玩師還是儲蓄的客人，我不希望再有受害者。」

陳小姐表示，當初看到這個平台，想說陪人家玩遊戲賺點零用錢，於是就開啟這份兼差，「客人要先儲值給他們錢，然後才能下我的單，每單公司會抽成15%。我都是玩英雄聯盟，每天大概4、5個小時，但這時間不包括陪聊，還有客人說聊到睡著也算在他下的單裡面。」

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約3、4個月前，陳小姐第一次提領4千塊錢左右，之後就再也沒領過，直到最近需要用錢，她才打算將平台累積近10萬元的薪水，一次全部提領出來；沒想到，對方推託說金融風暴，然後卡住她的錢不給領。

▲結果在平台累積近10萬的薪水，全都領不出來。（圖／陳小姐提供）

她怒道，「別的平台在註冊時，都有條款讓我們勾確定，但這個平台完全沒有任何的條款，就是鑽法律漏洞，更奇怪的是，之前在別的平台上，資方匯錢給我後，帳戶明細會寫著某某公司匯入薪資之類的，一般公司發薪水幾乎都是臨櫃，不過他們完全是用金融和個人匯給我們那幾千塊。」

陳小姐不禁感嘆，「我投入的時間，往往超過白天工時，結果現在領不到錢，才發現他們是借殼公司，而且還有其他受害人。就算我錢拿不回來，能警戒其他人也好，或是有其他受害者也可以跟我們一起站出來。」

▼別的平台會開立發票，但這間卻不會。（圖／陳小姐提供）