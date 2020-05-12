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【英語多益通】島主集合啦！從動森學多益英文

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▲打遊戲,滑手機,手遊。（圖／CFP）

▲ 手機遊戲。（圖／CFP）

文／徐碧霞Valerie

全球許多城市因應新冠病毒採取了封城措施，商店也停止營業，民眾在家防疫的時間大增，舉凡飲食、娛樂、甚至學習和辦公都在家進行。民眾使用手機和網路的時間增加，也造就了另一波宅經濟，其中遊戲大廠任天堂就靠《集合啦！動物森友會》成為大贏家，現在就讓我們來學習相關多益字。

Release：「上市」狂銷五百萬套

請繼續往下閱讀...

疫情期間無法出門，人們花了更多的時間在家玩遊戲，因此遊戲軟體、遊戲機的銷售大增。特別是任天堂今年新發行的《集合啦！動物森友會（Animal Crossing: New Horizons）》（以下簡稱動森）三月上市（release）更是和多國開始封城的時間吻合，一上市就賣出五百萬套。

release當作動詞解釋為「釋放；釋出」，例如產品、電影的上市，甚至犯人的釋放也都可以用release。release也可做名詞使用，如 release date（上市日期）、news release/ press release（新聞稿）。

Nintendo released “Animal Crossing: New Horizons” on March 20 and sold 13 million copies in only 6 weeks.
（任天堂的《集合啦！動物森友會》在3月20日上市，並在六星期內售出1300萬套。）

In a news release, the hotel group announced that it will temporarily close 6 hotels for renovation.
（在新聞稿裡，飯店集團宣布將暫時關閉旗下6間飯店重新裝潢。）

與動森同樣銷量暴漲的是Switch主機，市調機構NPD調查發現Switch在美國的銷量是去年同期的兩倍以上。電玩遊戲的主機英文可以用console，直譯為電子儀器或設備的控制台、操作板。console當名詞用的重音在第一音節，「a gaming console」也就是「遊戲機」。然而console也有不同的意思，當動詞使用時重音會落在第二音節，解釋為「安慰」（comfort），它的名詞則是consolation，譬如安慰獎就是consolation prize。

Jimmy’s game console was confiscated when he was caught using it in class.
（Jimmy在上課時玩遊戲機，所以當場被沒收。）

After losing the game, our coach consoled us and encouraged us to try harder next year.
（比賽輸了後，教練安慰我們並鼓勵我們明年繼續努力。）

Simulate：動森特色是「模擬」

動森的玩家在無人島（deserted island）的情境中成為島主，可任意規畫安排自己的空間，在島上釣魚、種植、採集，還能到其他玩家的島上參觀，高度模擬現實中的社交情境。

這時的desert當作動詞，解釋為「拋棄、丟下」，重音在第二音節。無人的海灘或荒島就可用deserted beach、deserted island。而desert也可當作名詞，當作「荒漠，沙漠」，名詞的重音在第一音節。要注意的是千萬別和點心dessert (n)混淆了。

The satellite picture showed the deserted streets and plazas during the lockdown.
（衛星照片顯示出封城下空蕩蕩的街道和廣場。）

另外，動森島主可和性格各異的村民互動，重現現實中的時間與季節，提供玩家居家防疫外一個世外桃源般的模擬人生（life simulator）。simulate是動詞，意思是模擬，同義詞有imitate、replicate，模擬器或模擬的東西就可以用simulator，模擬的名詞可用simulation。

Animal Crossing: New Horizons is a life simulation video game.
（《集合啦！動物森友會》是個模擬人生的電玩。）

Astronauts are usually trained in the aircraft that simulates zero gravity.
（太空人通常在模擬無重力的航空器進行訓練。）

Pastime：修整荒島成為新「消遣」

此次防疫封城時間剛好是春季播種、種植的季節，再加上封城初期的恐慌性購買，導致超市食物短缺。有小庭院和花圃的家庭，也開始整理庭院種植，因應可能的食物短缺和消磨時間。在此「消磨時間」就可以用 pass the time、kill time，但是要注意pastime (n)並不是指過去的時間，而是指「消遣、娛樂」，也就是leisure activity。

What do people do to pass the time when they are cooped up at home?
（當人們困在家時都做哪些活動來打發時間？）

Watching baseball is a lot of people’s favorite pastime.
（看棒球是很多人喜愛的消遣活動。）

許多家庭開始種植植物也造成種子銷售大增（soar）。Soar是動詞，意思是大漲，其他多益常見的類似字有surge、skyrocket。

Seed sales have soared as people started growing vegetables and flowers.
（因為人們開始種植蔬菜和花卉，種子的銷售也大增。）

當然也因餐廳關閉，外食減少，人們在家自己煮，食譜網站和烹飪教學影片大受歡迎。「食譜」英文可用recipe；但如果是食譜書，則用cookbook。此外，在家健身也讓健身器材銷售量也增加，這些烹飪、健身等在網路上也有串流播出（stream）或教學（tutorial）。

You can find a lot of online tutorials on video conferencing.
（你可以在網路上找到很多視訊會議的教學。）

A lot of musicals and concerts can be streamed online for free.
（很多音樂家或演唱會可在網路上免費觀看。）

在新冠病毒和封城衝擊經濟之下，有些產業逆勢上漲；而在家健身、烹調的流行，也慢慢轉變許多人的生活型態。

【多益模擬試題】

1. The government is working on ___________ plans to help people who are affected by the forced shutdowns during the outbreak.
(A) similarity (B) stimulus (C) assimilation (D) simulation

2. If you don’t know how to install the software, you can watch the _________ on the official website.
(A) tutorial (B) insulation (C) review (D) testimonial

解析：

1. 正解為(B)。本題是單字題，所以要選擇符合語意的單字，(A)「相似」；(B) 「刺激」；(C)「同化」；(D)「模擬」，本題的題意是「政府正在研擬振興方案，來幫助因疫情強迫關閉而受到影響的人和企業。」因此(B)才是正確答案。

2. 正解為(A)。本題是單字題，所以要選擇符合語意的單字，(A)「教學」；(B)「絕緣」；(C)「評論」；(D)「見證人親身說法」，句子中提到是要「安裝」軟體，因此符合本題題意的是(A) tutorial「教學」。

延伸閱讀》原來「紓困」與「放鬆」是同一個單字？從各國補助方案學多益英文

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