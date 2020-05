楊安澤自費1790萬…兌現政見！　紐約20人連續5年每月可獲1.5萬

▲前民主黨總統初選候選人楊安澤(Andrew Yang)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國民主黨前總統初選參選人、台裔企業家楊安澤曾提出「全民基本收入」(UBI)的競選政見,保證每位公民每個月都可以得到基本的收入。而最近楊安澤也與地方公益團體合作,進行「全民基本收入」的小規模實驗,將連續5年每月提供500美元給20位居民。

根據Business Insider報導,楊安澤(Andrew Yang)成立的非營利組織「人道前進基金會」(Humanity Forward Fund)與紐約州哈德遜社區組織「Spark of Hudson」合作,連續5年每月提供500美元(約台幣1.5萬元)給挑選出的20位居民,期待這個計劃能夠產生長期的影響。

目前尚未決定是哪20位居民,但基本上都是以住在哈德遜地區的低收入戶為主,楊安澤也將自行出資60萬美元(約台幣1790萬元)。

