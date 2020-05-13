台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了

▲總統蔡英文親筆回信全文。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓男子在2018年5月間持刀闖入牙醫診所，亂刀砍傷王姓牙醫及2名助理，王男送醫不治；賴男辯稱患有思覺失調症，但台中榮總鑑定賴於行兇時意識正常，日前台中高分院二審維持一審判決無期徒刑。對此，死者遺孀無法接受，質疑司法出現許多漏洞，於7日向總統蔡英文陳情；事隔5天，蔡總統於12日親筆回信，承諾政府會強化對精神病患的照顧，並改進司法制度，以及相關的法制，給予社會大眾更好的保護。

這起震驚社會的害人殺人案發生在2018年5月24日，賴男（35歲）持刀衝入妹妹上班的牙醫診所，只因為找不到妹妹，竟持刀朝2名櫃台的護理人員狠砍，而當時王姓牙醫英勇地保護2人，卻慘遭對方砍傷頸部殞命。台中地院據草屯療養院的鑑定，賴男因罹患思覺失調症導致辨識能力顯著降低，一審判決無期徒刑；王姓牙醫遺孀上訴到二審之後，台中榮總精神鑑定結果大翻盤，鑑定顯示賴男犯案時精神穩定，行兇後知道要逃離現場，偵訊時對答如流，顯示當時未受精神疾病影響，但二審法官審理後仍認定，賴在犯案時已心神喪失，因此仍維持一審判決無期徒刑，引發爭議。

對於此判決結果，王妻難以接受，於7日帶著康乃馨北上至總統府，寫下陳情信給總統：「蔡總統：請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲，這個社會破了很多洞，請您儘速把他們都補起來」。

▲王妻於7日帶著康乃馨北上至總統府，寫下陳情信給總統。

事隔5天，王妻於12日收到蔡總統的親筆回信，蔡總統於總統府的便箋寫道：

「鄒女士：感謝您在陳情書，以及來府的口頭建言。這些建言來得及時，我於日前已邀請相關機關討論，並要求要儘速提出對案。我們思考的方向與您的建議方向，大致相符。希望您能走出失去王醫師的傷痛，和我們一起來努力，強化對精神病患的照顧，並改進司法制度，以及相關的法制，給予社會大眾更好的保護」。

收到蔡總統回應的王妻則殷切表示，「希望這次真的可以改變，被害人的犧牲，和我們大家的努力，及全民的期待才能有意義！謝謝蔡總統的慈悲！」。

▲王妻寫給總統的卡片，希望不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲，這個社會破了很多洞，請儘速補起來。

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