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女主播「太大」屢遭投訴：讓人分心　辭職後換跑道拍寫真

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竹中知華因胸部太大被觀眾投訴，迫於壓力辭去主播一職。（翻攝NHK）

▲竹中知華因胸部太大被觀眾投訴，迫於壓力辭去主播一職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本沖繩NHK一名女主播竟然因為「胸部太大」而被觀眾投訴，紛紛打電話到電視台抗議，表示她的身材太過豐滿，會「讓人分心」，甚至會「教壞小孩」而不適合播報，最後她無法承受這樣巨大的壓力，迫於無奈而辭職。她接著拍攝寫真集找回自信，並且轉換跑道。

日本沖繩NHK的主播竹中知華，2011年時在電視台擔任晨間新聞主播，沒想到開始工作後沒多久，電視台就不斷接到各種投訴電話，表示她「胸部太大」、「穿著太過裸露」、「胸部太明顯」，甚至有人表示會「讓人分心」、「教壞小孩」，讓她感到十分無奈。

根據《聯合報》綜合報導，儘管竹中知華平常穿衣其實相當保守，不穿低領衣服，也會將襯衫扣子的縫隙縫起來，甚至還用膠帶將可能走光的地方都黏住，但批評還是不斷。竹中知華也因此得到「巨乳主播」的稱號，她本人表示從沒想過會發生這樣的事情，對於排山倒海的批評，她也感到相當有壓力，最後決定辭去主播一職。

竹中知華自費拍攝的寫真集《ASAKURA TOMOKA》封面。（翻攝amazon）

竹中知華辭職後，於2015年時自費出寫真集《ASAKURA TOMOKA》，在當時造成了一陣討論，讓她慢慢從中找回自信，她接著前往讓觀眾「看不到真面目」的廣播電台，持續在媒體界發光發熱，找回自己在工作上的信心。

竹中知華因為胸部太大而被投訴，身負壓力的她決定辭職。（翻攝竹中知華IG）

竹中知華因為胸部太大而被投訴，身負壓力的她決定辭職。（翻攝竹中知華IG）

竹中知華因為胸部太大而被投訴，身負壓力的她決定辭職。（翻攝竹中知華IG）


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