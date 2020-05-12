宜蘭30年名「羅東祥瑞渡小月」520關店！老員工無奈不捨

▲宜蘭老字號30年名餐廳羅東祥瑞渡小月不敵新冠肺炎疫情，驚傳520關店。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

不敵新冠肺炎疫情真的「渡不了月」！宜蘭30年知名餐廳「羅東祥瑞渡小月」，因新冠肺炎疫情，生意大受影響，傳出將在520日關店，老饕客們是覺得可好惜，餐廳老員工們則是感嘆新工作不好難找，有人要申請紓困補助才能過活。

宜蘭老字號30年名餐廳羅東祥瑞渡小月，菜色以宜蘭傳統古早味為主，並創新融合各地料理與巧思，推出的一道道宜蘭佳餚，受到老饕客們肯定，連前總統陳水扁到宜蘭訪視時也曾前往捧場。

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羅東祥瑞渡小月驚傳520關店，饕客們紛紛表示婉惜與不捨，因這家的宜蘭當地名菜西魯肉、糕渣，都是超好吃。

據了解，羅東祥瑞渡小月有30名員工，每月租金、薪資約100多萬元，老店卻在這次疫情衝擊下，生意大不如前，撐不下去，預計在520日關門大吉。

12日有員工證實餐廳只做到20日，餐廳負責人也有發資遣費，不過現在工作不好找，必須請領政府補助才能過日子；另一名一待就是18年的員工，受訪時不願多談，不太清楚餐廳為何收攤，但心中也是滿滿的不捨。

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