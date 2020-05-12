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正妹開箱「動森洋蔥彩蛋」　來自媽媽的信：當你讀到我已不在

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記者葉國吏／綜合報導

賣到大缺貨的任天堂（Nintendo）遊戲《集合啦！動物森友會》，是一款模擬生活的社交遊戲，自由度極高，玩家能自行製作服飾創造想要的風格，受到許多人的喜愛，討論度破表。遊戲中有多款彩蛋等著玩家蒐集˙，又以「來自媽媽的信件」最為催淚。

YouTuber小漾樣日前上傳一部影片介紹「來自媽媽的信件」彩蛋，原來這彩蛋的故事背景來自於2005年一名韓國玩家LoLieL的部落格，內容提到2003年時曾經在GmaeCube時代買了「動物森友會」給媽媽玩。

▲▼動物森友會彩蛋「來自媽媽的信件」。（圖／翻攝自YouTube／小漾樣的廢片片）

▲YouTuber小漾樣介紹動物森友會彩蛋「來自媽媽的信件」。（圖／YouTuber小漾樣授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

由於玩家媽媽因罹患小兒痲痺、多發性硬化症，大多時間只能待在家，只有購物、上教堂才會出門。媽媽也因此沉迷這款遊戲，大多時間都被媽媽拿來玩動物森友會。但一年過後媽媽因病過世。玩家在媽媽過世一年半後突然心血來潮開啟動物森友會，沒想到卻因此淚崩。

▲▼動物森友會彩蛋「來自媽媽的信件」。（圖／翻攝自YouTube／小漾樣的廢片片）

▲媽媽在生前寄了許多信件給小孩，小孩打開後直接淚崩。（圖／YouTuber小漾樣授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原來媽媽早在信箱裡寄了許多郵件給玩家，內容寫著「兒子，當你讀到這封信的時候我應該已經不在了。沒關係，如果你偶爾想起這款遊戲登錄上去，會發現我寄給你的生日賀卡，希望這款遊戲不會倒閉。對不起，我生了病沒辦法好好照顧你們，請堅強起來好好照顧自己。」

這故事經由玩家在部落格上分享後引起廣大玩家迴響，日前也有一位韓國遊戲實況主choitendo，在玩動物森友會直播時也收到一封寄件者是「媽媽」的信件，打開後讓他當場淚崩。因為他的媽媽3年前罹癌過世，引起許多粉絲心疼。

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