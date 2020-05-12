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視力逐漸模糊不清且景像扭曲　小心白內障合併視網膜黃斑部病變上身

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▲安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，看東西時物象扭曲，一定要到醫院作詳細檢查是否有視網膜黃斑部病變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，看東西時物象扭曲，一定要到醫院作詳細檢查是否有視網膜黃斑部病變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

68歲男子有白內障，視力逐漸模糊不清，原以為是老化致白內障更嚴重，近來發現看東西時物象扭曲，到院檢查發現除白內障外，合併罹患視網膜黃斑部病變，目前積極在台南市立安南醫院眼科門診接受治療。

▲安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，看東西時物象扭曲，一定要到醫院作詳細檢查是否有視網膜黃斑部病變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，老年視網膜黃斑部病變好發50多歲以上中老年人，往往也是造成失明原因之一，要注意的是年齡越增加，罹患機率也正向上升。黃斑部是眼睛維持視力的重要部位，位於視網膜中心，布滿人體精密的感光細胞，負責將看到的訊息傳遞至腦部，讓我們能夠看到物件的形狀和顏色。像68歲男子這樣的老年性黃斑部病變病患，其黃斑部已經出現新生血管增生，而此新生血管脆弱故容易造成出血滲出物及積水使視力惡化。

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▲安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，看東西時物象扭曲，一定要到醫院作詳細檢查是否有視網膜黃斑部病變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐主任建議病人少抽菸，如能不抽更好，在外戴太陽眼鏡來減少光害，平常可服用健康食品，惟其病情變化往往來勢兇兇，要積極治療才能保全其視力。

▲安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，看東西時物象扭曲，一定要到醫院作詳細檢查是否有視網膜黃斑部病變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐聖曜主任指出，目前臨床治療以眼球內注射新生血管抑制劑的方式為主，將藥物注射至眼內，可阻止新生血管增生，改善和穩定視力。每次注射療效平均可維持超過１個月，定期持續治療可穩定視力，避免新生血管又長回來，如果需要白內障手術的時候，因為嚴重的黃斑部病變，白內障手術術後視力的改善還是有限。所以當有白內障造成視力不良時，詳細的視網膜黃斑部檢查也是一件不能忽略的事。

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