最慘會失明！醫解析「青光眼成因」：5大高危險群當心了

▲長期青光眼會造成視神經萎縮或凹陷，導致視野缺損，造成永久性視力傷害。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

青光眼會致失明，但青光眼到底是如何形成的？眼科醫師指出，眼解剖構造由瞳孔可分成兩部分，瞳孔的前面有一個房間稱「前房」，後面有一個房間稱「後房」，前房有房水，在這有限的空間，如果房水排泄不良、房水多的時候就可能眼壓高，就容易造成青光眼。

其實白內障和青光眼也息息相關。中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山說明，白內障和水晶體有關，當年紀大的長者不願意開白內障手術，等到白內障過熟、拖延不治療，水晶體混濁變硬變厚，會導致後房越來越胖，進而壓迫前房，造成前房眼壓升高，就會造成青光眼。

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陳瑩山進一步提到，當如果後房增厚，壓迫前房，前房的深度也會越來越淺，當前房狹窄到一定程度，就可能造成急性青光眼發作，而長期青光眼會造成視神經萎縮或凹陷，導致視野缺損，造成永久性視力傷害，甚至失明。

另外，眼壓高壓迫水晶體會造成蛋白質變性，讓白內障更嚴重，這就是為什麼白內障和青光眼本來是兩個不相干的疾病，到了年紀大時，白內障嚴重，青光眼也會跟著出現。陳瑩山說，青光眼會使視野持續缺損，白內障也會加速進行，且隨著年齡愈來愈長，最後兩個狀況都會變得愈來愈嚴重。

而青光眼保健上，陳瑩山提醒，患者在昏暗的環境下看電視或手機，水晶體會跟著視線往下壓，瞳孔放大更會使水晶體向前鼓出，阻隔後房經瞳孔到前房的房水通道，這時就會造成眼壓升高，要避免此情形就必須在「任何環境都要開燈」，看電視保持距離，用手機不要低視；另一個方法則是做預防性雷射，打通另一個通道，使前面的房水可以前後流動，眼壓有點高的時候，水就可以從後房流到前房。

但青光眼的雷射是預防性的，只是用來預防急性青光眼發作，做完雷射後，病患視力不會比較清楚，度數也不會改變。另外，用一般降眼壓的藥水對青光眼會有所幫助，建議有青光眼高危險因子的病患，例如有「家族史、高度近視、高眼壓、高齡、外傷」等，要定期檢查，早期發現、早期治療。