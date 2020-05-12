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知名出版社合約藏陷阱　國寶作家控爛侵權27年欠版稅

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圖、文／鏡週刊 

在文壇頗負盛名的前衛出版社，27年前發行《台灣作家全集》，收錄58位知名作家作品，轟動一時。不過，高齡81歲的作家七等生最近打破沉默，指控前衛利用不平等合約誆騙所有作家，還長期積欠版稅。

前衛出版社負責人林文欽今年67歲，在台灣文壇頗具知名度。（翻攝前衛出版社臉書）

▲前衛出版社負責人林文欽今年67歲，在台灣文壇頗具知名度。（圖／鏡週刊提供，下同）

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為了擺平此事，前衛發出存證信函、片面終止與七等生的合約，並隨函附上9萬多元匯票企圖私了，七等生無法接受，認為很多老作家至死都不知權益受侵害，要求前衛必須公開道歉並賠償，否則將提出告訴。

擁有近40年歷史的前衛出版社，被視為當今最具本土特色與台灣精神的出版社。1993年前衛發行《台灣作家全集》，由名作家鍾肇政擔任召集人，收錄吳濁流、賴和、楊逵、七等生、楊青矗等58位作家的作品，一推出就轟動台灣文壇。

81歲的本土作家七等生是台灣現代主義的代表作家。（七等生提供）

不料，這樣一部舉足輕重的文學作品集，卻在出版27年後，被知名作家七等生指控，利用不平等合約誆騙所有作家，並長期積欠版稅。

高齡81歲的七等生（本名劉武雄）久病纏身，無法親自受訪，他委託兒子劉懷拙向本刊陳述遭前衛侵權的過程。

前衛出版社與七等生的合約，被質疑暗藏陷阱、侵害著作權。黃色區塊為爭議條款。

劉懷拙說，父親是在今年3月告訴他，《台灣作家全集》的合約一直有問題，過去也曾向前衛出版社負責人林文欽提及版稅問題，但林始終不願處理，父親希望臨終前能討回公道，捍衛本土作家的尊嚴，避免其他作家被騙，因此希望他找林協商。

前衛出版社發行的《台灣作家全集》中的《七等生集》，現仍在販售中。

劉懷拙拿出七等生與前衛出版社的合約說，1990年前衛找上父親，希望將其作品收錄於《台灣作家全集》中，當時前衛成立沒多久，沒有知名度，雙方也沒合作過，七等生原本意願不高，但因文壇大老鍾肇政是召集人，七等生礙於人情，加上收錄的都是他已出版過的作品，才勉為答應。


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