遭爆逼酸民下跪…直播主出面喊冤「對天發誓沒動手」！再曝：我馬上請他起來

記者唐詠絮、林昱萱／彰化報導

彰化直播主胡凱彬4月暖心贈送3千片防塵口罩，讓不少民眾大力讚揚，而日前卻傳出他因為在直播時，遭到民眾嗆聲，因此就到網友住處要對方下跪道歉。不過，胡凱彬出面澄清，自己當時根本沒動手、也沒有要求對方下跪。對此，經警方調查之後，也讓胡凱彬無保請回。

▲胡凱彬表示，對天發誓自己沒有動手 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

胡凱彬4月時曾在在彰化火車站前免費發3千片防塵口罩，當時吸引了許多民眾前往領取。不過，日前卻傳出，一名許姓網友在胡凱彬直播時嗆聲「欸宏感員林相找」，讓他因此開直播到許男工作的車廠找人，到達目的地後也質問對方，「為何要在FB上亂嗆聲」、「這樣黑白講會被打」，而當時許男的父親見狀，隨即示意要兒子跪下。

針對此事，胡凱彬出面澄清，當時自己並沒有動手，之所以會開直播，是因為許男已經不是第一次了，之前就很常看到他在網路上四處嗆人，所以才想要教導對方，不可以直接在網路上隨便開嗆，事先並不知道對方的身心狀況。此外，胡也強調，當時包含他在內的三位直播主都沒有動手，當下他們都在開直播。

此外，對於許男下跪一事，胡凱彬也特別強調，「當天是許男父親陪同出面，是許父要求兒子下跪道歉，並不是我們叫他下跪，且當下我看到後，也馬上請他起來，希望他可以好好做人」。

另外，胡凱彬也提到，之所以會去找酸民，還有一個原因是因為，每天電話都被酸民打爆，每天都會接到100-200通電話，而他也無奈感嘆，「說真的，我們都不用睡覺嗎？」

針對此事，經警方調查發現，當時除了胡凱彬等3人以外，還有另一派人馬前往找許男理論，而警方訊後，將另一派人馬依聚眾鬥毆、傷害、妨害自由等罪嫌移送彰化地檢署，至於胡凱彬等3人則無保請回。

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