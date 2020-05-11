帶比基尼妹夜闖太魯閣！12人「文山溫泉」極樂探險　老闆：錯在放照片

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮一位民宿老闆日前帶著9男3女，身穿泳褲、比基尼夜闖太魯閣，到文山溫泉內洗頭、拿著啤酒瓶嬉戲，引起網友瘋狂轉發、議論。對此，王姓民宿老闆做出回應，「感謝指教，會再加強教育訓練與環保意識！」

有網友在臉書社團「爆料公社」轉PO民宿業者貼出的照片，指控對方帶著多名男女到太魯閣內的溪水、溫泉遊玩時，竟洗頭、倒啤酒汙染水質。這行為除了汙染環境之外，也讓下游人家懼怕水質受汙，不敢使用，「你們知不知道下游是水庫，我們用你的洗頭的水再來洗澡、洗頭，很噁心」。

請繼續往下閱讀...

▲▼12名男女在太魯閣的行為引起網友熱議。（圖／翻攝爆料公社二館）



文章附圖顯示，9名男子與3名女子皆穿著泳衣，先在溫泉處玩鬧，以啤酒鋁罐倒水嬉戲，再到野溪洗頭，一起滿頭泡沫地泡在水內，最後開心地躺在隧道內合照。

「造成觀感不佳，我很抱歉」王姓嚮導兼民宿老闆表示，他使用的肥皂成本低又環保，一顆可以洗7至8人的頭髮量，主要使用是泡完溫泉後的清潔，且詢問過太魯閣管理處後，確認是可以使用。

他解釋，當時使用喝完的啤酒空罐倒水，沒想到會引起誤會，「使用錯的容器，令人誤以為是啤酒，放了盥洗照卻沒有附加宣導，這都是很深刻的主要的檢討範圍」。

▲王姓老闆自拍影片解釋、道歉。（圖／翻攝臉書）



王老闆強調2點，洗澡問題早就被討論，但他錯在放照片到檯面上，引起大家討論的契機，其次為不要拿女性的身材、穿著來消費，「這是非常不妥當的」。

據《國家公園法》第13條顯示，國家公園區域內禁止污染水質或空氣，依法可處罰鍰，但須舉證這樣的行為有達汙染水源程度；另外，一行人躺在隧道馬路上拍照行為，應已違反《道路交通安全處罰條例》第78條「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」

►「濕敷神水」超狂價350元有找！快囤貨灌飽肌膚