全球狂讚台灣防疫「捷克媒體刊登投書」　陳時中坦言：以前推文都沒那麼順利

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎防疫成果受到國際矚目，不少國家都公開稱讚台灣防疫成功和死亡率低，而捷克媒體也刊登中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的投書，並呼籲各國要支持台灣參加WHO。陳時中坦言，今年和以往有很大的差別，以前向國際媒體推文沒那麼順利，但現在還有媒體會主動邀訪。

捷克媒體《每日新聞》刊登陳時中的投書，內容是分享台灣對抗新冠肺炎的經驗，雖然這不是陳時中首次被刊登在國際媒體的投書，但他今天被問及此事，仍開心直說「就說今年和以往不同，以往我推文都要盡很大的力才能登上國外媒體，但今年外交部反應推文都很順利。 」

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不只向國際推文順利，陳時中也進一步提到，甚至還有相關媒體主動邀訪，目前相關文章統計有175篇，現在世界各國的媒體都可以看到，真的很高興。他強調「國際是很實在的，你有一些成績，宣導力量就變強。」

另外，世界衛生大會（WHA）也因為此波新冠肺炎疫情，決定舉行視訊會議，將在下週登場，這段時間台灣也不斷爭取參與機會，但目前仍沒有好消息。對此，陳時中表示，這兩天相關國家都會進到WHA，台灣會跟他們做面對面溝通，表達希望，另外也會舉辦相關視訊會議，增加跟友邦以及相近國家的連結，也增加曝光率。