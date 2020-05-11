「黑道太子爺」闖新光三越！狂偷「400萬」金飾　變現後躲附近旅館…狼狽遭逮

記者張君豪、陳韻如／台北報導

新光三越站前店驚傳金飾遭竊，一名男子7日潛入該百貨的「今生金飾」專櫃，一把偷走了共400多錢、市價400多萬元的金飾。警方獲報後立刻展開調查，發現竊賊竟是綽號「黑道太子爺」的池姓男子，隨後立刻將他逮捕到案，而檢方訊後也向法院聲請羈押獲准。

▲池男闖新光三越站前店，偷走了近400萬元的金飾。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，池男7日清晨6時許潛入百貨專櫃，並偷走金飾，而他形跡相當狡猾，得手後，還故意穿戴假髮、變裝，隨後才從容離開，最後再將得手的金飾全部變現花用。

▲池男將偷來的金飾變現後，於百貨附近旅館遭逮。（圖／記者張君豪翻攝）

直到專櫃人員開店後，發現櫃上金飾全消失無蹤，嚇得趕緊報警。警方到場清查，發現池男一共偷走了近400多錢的金飾、市價高達400多萬元，警方隨後立刻成立專案小組，並報請台北地檢署檢方偵辦，最後在10日於百貨公司附近飯店將他逮捕到案。池男到案後承犯行，但對於是否有共犯他遲遲不肯透露，而因他曾有多項竊盜前科，檢方最後向法院聲請羈押禁見獲准。

▲池男過程中不斷變裝，行徑相當狡猾。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，池男有多項竊盜前科，過去曾多次躍上社會版面，還曾翻牆闖入國小校園挾持學童，更將1名學童倒掛在4樓欄杆而入獄，但他出獄後無所事事，多次因缺錢花用，跑到連鎖酒鋪偷高級酒而遭到法辦，如今卻又故技重施，還一次偷走400多萬元金飾，也讓人不勝唏噓。

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